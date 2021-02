El recién estrenado premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, ha asegurado este jueves que el galardón ha sido "una sorpresa muy grata", pero que en estos momentos le cuesta ubicarse, después de tantas llamadas, preguntas, entrevistas y ruedas de prensa.



"Para mí la llamada de la Academia sueca una sido una sorpresa muy grata y desde entonces no sé dónde estoy, ni quién soy, con tantas entrevistas que me hacen y tantas llamadas de amigos que recibo desde todas partes", ha explicado divertido en una entrevista en directo en el TD2 de Televisión Española.



El escritor peruano ha explicado sus dos primeras reacciones a la llamada de la Academia, que ha recibido en su casa de Nueva York de madrugada, dos reacciones que ha adelantado durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta tarde desde el Instituto Cervantes de la ciudad estadounidense.



Lo primero, ha dicho, es que le sobresaltó porque fue de madrugada "y cuando uno recibe una llamada al alba lo primero que piensa es que hay una tragedia de por medio". Además, ha añadido que tras recibir la noticia llegó a pensar que "podría tratarse de una broma, pero afortunadamente no fue así".

Un premio para la Lengua Española Y esa realidad, que empezó a asumir y a celebrar minutos después, no le ha dejado indiferente en absoluto. "Ha cambiado mi vida considerablemente, y la ha precipitado a una especie de locura de la que no sé si voy a salir entero", ha bromeado Vargas Llosa.



También ha celebrado el premio como "un reconocimiento a la Lengua Española como vehículo de creación artística y literaria".



Ha agradecido además la justificación utilizada por el Comité Nobel para premiar al autor: "por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual".



"Me gusta mucho porque para que exista una sociedad democrática libre, sana, es necesario que exista una resistencia al poder y, si mi obra ha contribuido a difundir esta idea, pues, ¡en buena hora!", ha celebrado.