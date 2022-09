El Comité Nobel ha premiado al autor de La ciudad y los perros "por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual".

Vargas Llosa ha reconocido, en declaraciones al Telediario de TVE, que "en gran parte debe este premio a España", porque es aquí donde ha popularizado su obra y se ha convertido en un escritor popular. El escritor ha hecho estas primeras declaraciones en Nueva York, donde da clases en la Universidad de Princeton, tras conocer la noticia de madrugada.