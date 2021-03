El único premio que se le resistió a Vargas Llosa

En una cárcel de Lima, donde le esperan aún años y años por delante, Alberto Fujimori se habrá podido consolar por primera vez en muchos días con un pensamiento autocomplaciente: Al menos gané por goleada a un Premio Nobel.

Fujimori, como los hermanos Castro, Hugo Chávez, el actual presidente de Perú, Alan García, pero también la derecha israelí o el ex presidente de EE.UU., George W. Bush, ha sido durante años fustigado por la mejor arma de Mario Vargas Llosa: su palabra escrita.

Y, sin embargo, el ex presidente peruano representa para el hoy premio Nobel algo muy distinto: es la viva imagen de la pesadilla que supone pasar al otro lado, abandonar la valoración intelectual y las tribunas de los periódicos para tratar de una vez por todas de cambiar el destino de su país e incluso el de su continente.

La oportunidad perdida

En un escenario de crisis económica galopante, Vargas Llosa se presentó liderando una coalición de centro-derecha, que propugaba salidas ortodoxas y liberales a la situación catastrófica del país, hundido en la hiperinflación por el entonces presidente Alan García, luego reconvertido al liberalismo con el paradójico apoyo del premio Nobel.

Pero entonces, un personaje que conectaba con el pueblo, salido de ninguna partem con un discurso pegadizo y una imagen novedosa -de origen japonés frente a un representante de la clase acomodada peruana de toda la vida- le barrió hasta el punto de que terminó abandonando la campaña antes de la segunda vuelta.

Poco después pediría la nacionalidad española en un movimiento que muchos de los ciudadanos de su país tildaron de antipatriótico.

"No es esto algo que me quite el sueño. Y, tal vez, ser tan poco popular me facilitará poder dedicar en adelante todo mi tiempo y mi energía a escribir, algo para lo que confío ser menos inepto que para la indeseable pero imprescindible política", señalaba Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, donde desnudaba sus arrepentimientos por haberse metido en política.

Sin embargo, se podría decir que Vargas Llosa nunca ha dejado de estar metido en política: en los 60 como prominente marxista-comunista al igual que buena parte de los miembros de la generación del boom latinoamericano, luego como crítico del comunismo y su lado totalitario y finalmente como defensor del pensamiento liberal, aunque siempre contra la injusticia.