Miles de personas se han concentrado en la manifestación convocada en Madrid por las centrales sindicales contra la reforma laboral (500.000 según los sindicatos, unos 40.000 según la Policía y 17.228 personas según el cómputo efectuado por la empresa Lynce para la Agencia Efe).

La marcha ha avanzado lentamente por las calles madrileñas y la sensación era de poca efusividad entre los manifestantes ya que, aunque se escuchaban pitos, las proclamas apenas eran coreadas.

La manifestación ha comenzado con media hora de retraso y se ha iniciado en la plaza de Cibeles y no en Neptuno como estaba previsto debido a la afluencia de gente (5.000 personas según fuentes policiales a las 18:30 en Neptuno).

En la cabecera de la manifestación, junto a los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, se encontraban el secretario general de Izquierda Unida, Cayo Lara y el diputado de esa misma formación en el Congreso, Gaspar Llamazares.

Todos ellos llegaron sobre las 20:20 horas a la Puerta del Sol, donde les aclamaron los manifestantes congregados. Allí, Javier López, secretario general de CC.OO. de la Comunidad de Madrid ha asegurado a los trabajadores que "habéis ganado la huelga general".

Por su parte, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT, ha denunciado "las amenazas empresariales: nos veremos en los tribunales".

Entre banderas de UGT, CC.OO. e IU, los manifestantes portaban pancartas con diferentes lemas como "ZPP, No", "ZP Traidor" y "No a los recortes laborales".

"El presidente del Gobierno me ha decepcionado . No esperaba que hiciera esta reforma laboral", contaba a RTVE.es María José, una profesora universitaria.

Contra la congelación de las pensiones

Asimismo, a la manifestación han acudido personas venidas de todos los lugares de España, como María Pilar Martín, jubilada que reside en Ávila.

Protestaba por la congelación de las pensiones. "Si no me suben la pensión es como si me estuvieran quitando poder adquisitivo, es como si me bajaran la pensión". "Por este camino no vamos a ninguna parte: los pobres seremos más pobres y los ricos más ricos", aseguraba María Pilar.