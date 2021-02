Unas botas militares han sido la perdición de "Mono Jojoy". Equipadas con un sistema de posicionamiento global, o GPS, permitieron al ejército colombiano localizar al jefe militar de las FARC en la selva de La Macarena, donde el pasado miércoles murió en un bombardeo, según han informado medios locales.

Otros enseres personales que llevaba consigo el guerrillero, como un reloj de marca y medicación para la diabetes, permitieron una primera identificación del cadáver, a la espera de la confirmación por huellas dactilares que este viernes ha sido anunciada por el ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera.

La estrategia de la misión

Según sus declaraciones a la radio RCN, la inteligencia colombiana pudo interceptar una comunicación de la guerrilla en la que se pedía un calzado especial para el "Mono Jojoy", que sufría llagas en los pies debido a la diabetes que padecía. Las fuerzas de seguridad lograron acceder al envío para instalar el sistema de seguimiento.

Cuando el guerrillero recibió el calzado, no detectó que tenía un GPS instalado, y el sistema estuvo transmitiendo la señal durante varios días, si bien no se detectó movimiento hasta el lunes pasado, día del primer bombardeo, que no tuvo éxito.

El jefe de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se movió entonces a otro campamento, que fue bombardeado en la madrugada del miércoles y allí murió.

"Esta fue una operación quirúrgica porque no iba dirigida a desmantelar el campamento sino contra el objetivo. Sabíamos que tenía la costumbre de entre la 1 y 4 de la mañana de levantarse y consultar documentos (...) por eso se decidió que fueran a las dos de la mañana", ha declarado este viernes el ministro Rivera, a la emisora La W.