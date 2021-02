El ministro israelí de Exteriores, Avigdor Lieberman, cree que la paz en Oriente Medio es un "objetivo inalcanzable" en "esta generación", por lo que no ve sentido a las incipientes negociaciones con los palestinos.

"Firmar un acuerdo de paz global es un objetivo inalcanzable este año o en esta generación", afirmó Lieberman anoche en un acto de celebración del año nuevo judío con miembros del partido ultraderechista que preside, Israel Beitenu.

En su discurso, que recogen este lunes medios locales, Lieberman aseguró con ironía que no conoce "ningún mago que pueda cerrar la brecha entre nuestras posiciones y las de los palestinos en un año", algo que no podrá cambiar ningún "compromiso histórico o concesión dolorosa".

“No aceptaremos ninguna moratoria de los asentamientos“

"Estamos dispuestos a hablar de todo, pero no habrá más gestos unilaterales. No aceptaremos ninguna moratoria (de la ampliación) de los asentamientos, ni de seis meses, ni de tres, ni de un minuto", señaló. La moratoria expira el próximo 26 de septiembre y su renovación es un requisito esencial para que los palestinos no se levanten de la mesa de negociaciones.

Sobre el líder del equipo negociador palestino, el presidente Mahmud Abás, el ministro reconoció que éste "se opone al terrorismo", pero matizó que no le ve capaz de "firmar un acuerdo" de paz.

"Nos oponemos a los espejismos" A juicio de Lieberman, la única solución viable es un acuerdo temporal de larga duración, a diferencia del objetivo del diálogo de paz iniciado el pasado jueves en Washington: un acuerdo global y definitivo de paz que suponga la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados por Israel. “Lo posibles es posible y lo imposible, imposible“ El jefe de la diplomacia israelí abogó por no hacer "ninguna concesión unilateral" más a los palestinos, porque los diecisiete años pasados desde los Acuerdos de Oslo son "tiempo suficiente para sacar algunas conclusiones" y "lo posible es posible y lo imposible, imposible". "Tenemos que preguntarnos por qué, pese a las concesiones en el pasado y toda la buena voluntad exhibida por (Simón) Peres, (Ehud) Barak, (Ariel) Sharon, (Ehud) Olmert, (Tzipi) Livni y Bibi (Benjamín Netanyahu), no podemos alcanzar un acuerdo", reflexionó. "Todos lo intentaron lo mejor posible, pero nada pasó. Hemos visto muchas producciones grandiosas, una próspera industria de la paz internacional, pero ningún resultado: sólo muchos titulares, cócteles y reuniones. No nos oponemos a un acuerdo de paz, sólo a las aventuras y espejismos", añadió.