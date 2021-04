El PSOE no pactará los Presupuestos Generales del Estado para 2011 con el PNV sin contar con el Gobierno vasco, en manos del socialista Patxi López. Lo ha dejado claro el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, este jueves en el programa 24 horas de RNE.

"Nadie puede imaginar que hagamos un pacto con el PNV al margen del PSE, es imposible y no lo vamos a hacer", ha subrayado Rubalcaba, quien ha confirmado que áun no han empezado las negociaciones con los nacionalistas vascos sobre las cuentas públicas del año que viene.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesita el voto de los diputados peneuvistas en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. De lo contrario, podría verse obligado a adelantar las elecciones generales, previstas inicialmente para 2012.

Rubalcaba ha explicado que siempre que se negocia un presupuesto se tiene en cuenta a los gobiernos autonómicos, pero que en el caso del País Vasco "su opinión es si cabe más importante" porque está en manos socialistas.

Sobre la advertencia del presidente del PNV, Íñigo Urkullu, que este jueves en su blog ha afirmado que no apoyarán los Presupuestos, si no se transfieren a Euskadi las políticas activas de empleo, Rubalcaba ha respondido que van a "esperar a la negociación" y ha añadido irónico que "no conviene poner listones muy altos no vaya a ser que uno no llegue y se quede preso de sus propias palabras".

El ministro del Interior ha subrayado que el Gobierno tiene "voluntad de acuerdo", que así se lo han hecho saber al PNV, y ha añadido que cree que "hay posibilidad de acuerdo" porque los nacionalistas saben que los presupuestos no solo son importantes para España, lo son también para Euskadi.

Rubalcaba ha asegurado que "no existe riesgo de que se rompa la caja única de la Seguridad Social y que el señor Rajoy lo sabe" aunque, en su opinión, no lo reconoce, porque está instalado en "el cuando peor mejor".

El ministro socialista cree que el líder del Partido Popular quiere que las elecciones sean cuanto antes "no vaya a ser que se retrasen, la economía mejore y se cuentre colgado".

Unos presupuestos para salir de la crisis Las cuentas públicas para 2011 son, para Rubalcaba, las más importantes de los últimos años ya que España está en un "momento clave" para salir de la crisis. En este sentido, el ministro del Interior ha defendido las reformas iniciadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "Hay un conjunto de reformas que tenemos que hacer, que exigen sacrificios a algunos sectores sociales, pero hay que hacerlas si queremos que este comienzo de la crisis, que ya vemos, se consolide, y sobretodo si queremos que cuando la economía repunte seamos capaces de crear empleo más deprisa de lo que lo hacía la economía española". Así, ha recordado cuando en 1985 reformaron el sistema de pensiones, que ahora todo el mundo defiende, en contra de CC.OO y UGT. "Las reformas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas", ha insistido.

El jefe del ETA debe "sentirse muy intranquilo" Sobre la posibilidad de que ETA anuncie una nueva tregua, Rubalcaba ha asegurado en RNE que "todo lo que sabemos" de la banda terrorista "es que no está dispuesta a abandonar la lucha armada". El ministro de Interior aclara que el "problema no es si tregua sí o no, sino si dejan las armas o no las dejan" y aprovecha para reiterar un mensaje a la izquierda abertzale radical ilegalizada: "Si quiere participar en democracia tiene que cumplir las reglas y es muy sencillo, o consigue que ETA deje las armas o deja a ETA, no hay más alternativa que esa". Rubalcaba ha recordado que las tres treguas anunciadas por ETA en el pasado han terminado siempre igual: las ha roto la propia banda, a veces, sin anunciar que volvería atentar. Cree que ETA está más débil que nunca y el Gobierno más fuerte, aunque eso no elimina el riesgo de atentados: "ETA lo ha intentado recientemente y no podemos bajar la guardia". El ministro del Interior asegura que no sabe quién manda actualmente en la banda, pero afirma con rotundidad que quien sea "debe sentirse muy intranquilo porque los últimos que han mandado, uno detrás de otro, han acabado en la cárcel y así sucederá con quien mande ahora".

Todo aquel que necesite escolta la tendrá Sobre la denuncia de la Asociación Vasca de Escoltas, que asegura que el Ministerio y la Consejería vasca de Interior ha retirado la protección a 50 personas, Rubalcaba ha asegurado que "la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza protege a todo aquel que lo necesita y todo aquel que lo necesita seguirá protegido". El ministro se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que las personas que dejan de tener protección lo publiciten.

Rubalcaba reconoce el trabajo "arriesgado" de la Guardia Civil Rubalcaba también ha hablado de seguridad vial en la entrevista del programa 24 horas de RNE. El ministro cree que aún "hay margen" para reducir la siniestralidad en las carreteras porque aunque se ha pasado de 4.000 muertos anuales a 1.800 en siete años, aún son muchos fallecimientos. El ministro reconoce, no obstante, que como en "las curas de adelgazamiento" siempre es más fácil perder los primeros kilos. "Hay margen, pero no es lo mismo bajar de 4.000 que de 1.800". Rubalcaba ha reconocido el trabajo "arriesgado" que hace la Guardia Civil de Tráfico y ha asegurado que el Gobierno es "consciente" y está haciendo esfuerzos por reforzar las plantillas y mejorar sus retribuciones. El titular de Interior no cree que a corto plazo la 'huelga de bolis caídos' vaya a incidir en la seguridad vial, aunque a largo plazo si un conductor percibe que no va a ser multado si adelanta con raya continua se puede entrar en un "proceso complicado".