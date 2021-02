El circo de la Mostra, donde los cineastas muerden a los Leones, comienza el miércoles con el latigazo de "Black Swan", de Darren Aronofsky, y seguirá hasta el día 11 de septiembre con domadores como Sophia Coppola, François Ozon, Tom Twyker, Vincent Gallo o el español Álex de la Iglesia.

Veintitrés películas conforman el abigarrado concurso de la 67 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se desarrollará entre góndolas y canales en la isla del Lido y que repartirá sus premios en función de los gustos de un jurado presidido por Quentin Tarantino.

"Balada triste de trompeta", de Álex de la Iglesia, buscará un premio maldito para la cinematografía española, el León de Oro, con su combinación de circo y crónica política, en una edición en la que el castellano también se oirá en la nueva película de Palbo Larraín, "Post Mortem".

No delante, sino tras las cámaras, otra presencia femenina muy esperada es la de Sophia Coppola , que presentará ante su legión de admiradores y de detractores "Somewhere", protagonizada por Stephen Dorff.

Otros títulos destacables son "Drei", con la que Tom Twyker intentará recuperar el prestigio que le dio "Corre, Lola, corre"; el regreso de Monte Hellman con "Road to Nowhere", y la cinta del maestro del terror japonés Takashi Miike "Jusan-nin no shikaku".

Curiosamente, de misógino fue acusado Vincent Gallo al proyectar en Cannes "The Brown Bunny", que fue considerada "la peor cinta jamás vista en el festival". Ahora moverá su foco de polémica a la Mostra con "Promises Written in Water", y también figura en el reparto de la cinta de Skolimowski.

John Woo recibirá el León de Oro por su carrera

El premio lo tiene asegurado el maestro de la acción llegado de China John Woo, pues lo recibe al conjunto de su carrera, y no se preocuparán por él los filmes de la selección oficial fuera de concurso.

Entre ellas, una producción española, "Lope", dirigida por el brasileño Andrucha Waddington y protagonizada por el argentino Alberto Ammann, y un curioso encuentro de los hermanos Affleck.

El más conocido, Ben, presenta su nuevo filme como director, "The Town", que además protagoniza. Y el no menos talentoso Casey también ha dirigido el atípico y falso documental "I'm Still Here", sobre la presunta retirada del actor Joaquin Phoenix.

"Machete", la nueva cinta de Robert Rodríguez, un homenaje a Dennis Hopper y un documental sobre Elia Kazan dirigido por Martin Scorsese, entre otros títulos, completarán la variada oferta del festival más añejo de los cuatro grandes europeos, que será clausurado por "The Tempest", la nueva incursión de Julie Taymor en las adaptaciones de Shakespeare.