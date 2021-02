Los familiares de algunas de las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York se han manifestado en Manhattan, junto a miembros de unas cuarenta organizaciones religiosas y cívicas, para mostrar su apoyo a la construcción cerca de la 'zona cero' de un centro islámico que incluiría una mezquita.

El pasado domingo, las calles de Nueva York fueron escenario de una concentración a favor y en contra de la construcción.

En esta ocasión, las familias, agrupadas en la organización September Eleventh Families for Peaceful Tomorrows (Familias del 11-S Para un Mañana Lleno de Paz), se reunieron cerca de donde se levantaban las Torres Gemelas hasta el 11 de septiembre de 2001 para apoyar el polémico proyecto y mostrar su compromiso con la libertad religiosa.

"No traten de enfrentar a las familias del 11-S, porque no estamos enfrentadas", ha señalado Donna O'Connor, quien perdió a una hija en los atentados perpetrados por Al Qaeda y lamentó que los defensores de las libertades civiles en Estados Unidos tengan que luchar ahora por que se respete la libertad religiosa en este país.

"El Instituto Córdoba no sólo tiene el derecho constitucional de crear un centro cultural en el Bajo Manhattan, sino que además se trata de algo positivo para Nueva York y Estados Unidos", señaló en la manifestación el rabino Arthur Waskow, de The Shalom Center, una de las entidades que se han sumado a la coalición.

Miembros de esa organización, que agrupa a unos 200 familiares de las víctimas , han acudido a la marcha en la que también han participado líderes religiosos cristianos, musulmanes y judíos , y donde se anunció la creación de una coalición de derechos civiles llamada New York Neighbors for American Values (Vecinos de Nueva York por los Valores Estadounidenses).

Esas marchas llevaron al arzobispo católico de Nueva York, Timothy Dolan, a lamentar este martes el ambiente de tensión generado y a pedir que no se pongan en peligro los valores de tolerancia que caracterizan a los ciudadanos de la Gran Manzana.

La marcha de este llega después de que el domingo centenares de opositores y defensores del centro islámico se encontraran cara a cara en una encendida manifestación cerca de la zona cero, donde no se produjeron enfrentamientos físicos pero sí verbales, que muestran que el debate se ha tornado muy beligerante.

Giuliani, en contra

Otro que, sin embargo, no comparte el proyecto es el ex alcalde de la ciudad Rudolph Giuliani, que en un programa de radio señaló que se trata de una "cuestión de sensibilidad. Si te quieres erigir como sanador, no te puedes situar junto a quienes están alimentado asuntos que dividen".

Giuliani argumentó: "Yo fui el primero que el 11-S dio un paso adelante y dijo 'nada de culpar a los árabes', pero la realidad es que si ahora mismo quieres ayudar a sanar, no respaldas este proyecto".

De la misma opinión es el gobernador del estado de Nueva York, David Paterson, quien el mismo día abogó por construir el centro en otro lugar que no esté tan cerca de la zona cero, donde, en cualquier caso, existen varias mezquitas y nadie ha levantado su voz contra ellas.