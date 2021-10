El Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu, que se convirtió en una figura mundialmente conocida por usar su púlpito como sacerdote anglicano para ayudar a poner fin al 'Apartheid', ha anunciado este jueves que abandonará la vida pública el próximo mes de octubre para poder descansar y disfrutar de su familia.

"Ha llegado el momento de frenar", ha anunciado Tutu en una rueda de prensa televisada a todo el país desde Ciudad del Cabo, precisando que dejará la vida pública en octubre cuando cumpla 79 años para poder "tomar té de roibos (infusión típica de África meridional) con mi mujer por las tardes", así como pasar más tiempo con su familia y poder ver cricket.

Tutu, que abandonó hace más de una década su puesto de arzobispo de Ciudad del Cabo, ha creado una fundación pacifista, aconsejado a dirigentes políticos, formado parte de una organización de estadistas retirados de todo el mundo ('The Elders', los ancianos) y sido un activo orador público. Recientemente se le pudo ver en algunos actos con motivo de la celebración en Sudáfrica del Mundial de fútbol.

"No me llamen, ya les llamaré yo"

Según ha explicado este jueves, seguirá ofreciendo su apoyo a su fundación pero abandonará su puesto en una universidad sudafricana, su trabajo en una comisión de la ONU sobre la prevención del genocidio y no dará más entrevistas a la prensa.

A partir de ahora, Tutu, una personalidad muy accesible y afable, no atenderá a entrevistas de los medios de comunicación: "Como dijo Madiba (Nelson Mandela) cuando se retiró (en 2001): No me llamen, ya les llamaré yo", ha afirmado entre risas.

Su cargo en la Iglesia dio a Tutu una importante plataforma nacional desde la que criticar el sistema del 'Apartheid' y desde él pidió insistentemente igualdad de derechos y un sistema educativo común. Su forma de hablar directa provocó las iras del Gobierno blanco de Sudáfrica, que trató de impedir que viajara revocando su pasaporte, una medida que recibió una ola de críticas internacionales.