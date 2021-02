El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, ha asegurado este miércoles que su comunidad acatará y aplicará la nueva ley del aborto tras conocer el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.



"Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho en los 15 años que vengo presidiendo la región de Murcia, acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me resultan indiferentes, otras me gustan menos, otras incluso pueden mermarme mis ingresos en un 15%. Esto no le gusta a nadie, pero se acatan", afirmó Valcárcel.

“Yo siempre acato la ley“



"Yo siempre acato la ley" insistió el presidente murciano. "Mi comunidad no es ni mucho menos una comunidad que actúe en función de que le guste o no la ley", dijo en declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto con otros representantes de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas.



Valcárcel había dicho el pasado lunes que "de momento no hay razones" para acatar la nueva ley del aborto porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.