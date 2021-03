El histórico ex jefe de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por un atentado con paquete-bomba en 1991 en el que murieron tres policías al intentar desactivarlo, ha asegurado ante el tribunal que "la lucha armada tenía que haber terminado hace tiempo".

Urrosolo Sistiaga, que ha recordado que abandonó la banda armada en 1994, ha sido uno de los miembros más sanguinarios de ETA, aunque ahora está alejado de la organización.

Muestra de ello es que el 16 de septiembre de 2008 se hizo pública una carta en la que, junto a la también etarra Carmen Guisasola, se desvinculó del Movimiento de Presos Vascos y criticó la estrategia de ETA y de Batasuna.

En esa misiva, suscrita por otros seis terroristas que mantienen también una posición crítica con la banda, se referían al papel de los reclusos en un eventual proceso de paz, que, a su juicio, no debe ser el de mantener un "frente de lucha" como "algunos siguen planteando en la izquierda abertzale", sino el de "participar en la reflexión política para el proceso de paz".

Se efrenta a 128 años de cárcel

Urrusolo Sistiaga se enfrenta a una petición por parte del fiscal de 128 años de cárcel por el atentado con paquete-bomba perpetrado en 1991, que iba dirigido contra un alto cargo del Ministerio de Justicia y en el que murieron tres agentes de los TEDAX al intentar desactivarlo.

El terrorista ha asegurado no recordar si era suya la agenda que le incautaron al etarra Fernando Díaz Torres con los datos del atentado. "Puede ser, pero no me acuerdo", ha contestado a sucesivas preguntas del representante del Ministerio Público.

Además de la pena de cárcel, el fiscal Carlos Bautista reclama que el acusado indemnice con 200.000 euros a cada una de las viudas de los tres agentes y con la misma cantidad a los hijos de las víctimas.

Urrusolo Sistiaga, de 43 años, fue extraditado de Francia a España el 23 de agosto de 2001 después de haber cumplido en el país galo cuatro años y medio de cárcel, para ser juzgado, entre otras causas, por 16 asesinatos, dos secuestros -entre ellos el del industrial Emiliano Revilla- y la voladura de un edificio de Telefónica en Madrid.