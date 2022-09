La Presidencia española de la Unión Europea llega a su fin. Lo hace después de seis meses en los que ha dirigido los designios del club comunitario, y ha tratado de capear como buenamente ha podido la crisis que empeoraba día a día.

Nubes negras que han llevado a los 27 a tomar decisiones que hasta ahora nadie se había planteado: avanzar en una mayor convergencia de las políticas económicas, sancionar a quienes incumplan el Pacto de Estabilidad o imponer una tasa a los bancos para prevenir y pagar los costes de una futura crisis.

Rescate a Grecia y al euro

Todo ello motivado por la precipitada caída de la economía griega y la debilitación constante del euro frente al dólar por culpa de los rumores especulativos, que han intentado hacer caer a los mercados en España y Portugal.

Un tiempo en el que el liderazgo político ha quedado a un lado para dejar paso a las decisiones del Consejo Europeo -buena parte de ellas en reuniones de urgencia y hasta altas horas de la madrugada- que suele ser en las circunstancias en las que Europa reacciona a los problemas.

Al frente dos nombres: Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. El presidente francés y la canciller alemana que han llevado la voz cantante para evitar que una caída precipitada de algún Estado pudiera hacer 'trizas' a la moneda única. Decisiones importantes -ayuda de 110.000 millones para la economía helena y 750.000 millones para el euro- incluidas.

Debates en los que España -presidenta rotatoria- no pudo participar ya que ambos líderes llevaban los planes debajo del brazo cuando llegaron a Bruselas. Y no sólo eso, si no que tuvieron que 'tirar de las orejas' -junto a la Comisión- a España para que tomara medidas para reducir el déficit en casa.