El gobernador del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, se suma al carro de aplicar mano dura contra aquellos Estados que no cumplan con los criterios del Pacto de Estabilidad.

Así lo ha dicho en el Parlamento Europeo donde ha dicho que es necesario "endurecer las sanciones" para que no se repitan circunstancias como las que estamos viviendo.

Además, ha defendido que se utilicen las sanciones "no sólo para los porcentajes de déficit excesivo, sino también cuando los países no están haciendo los suficientes progresos hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo".

"Hay que considerar un espectro más amplio de sanciones financieras junto a sanciones no financieras y de procedimiento, como requisitos de información más estrictos o incluso una limitación o suspensión de los derechos de voto " de los Estados miembros en las instituciones europeas, ha señalado Trichet en una comparecencia ante el Parlamento Europeo.

Responde a las críticas

Además ha defendido la decisión histórica adoptada por el Banco Central Europeo de comprar deuda pública de los Estados. Asegura que responde a "una situación damática de los mercados" y ha negado que esto vaya a tener efectos inflacionistas.

De hecho, para evitarlos, este martes va a llevar a cabo una subasta de retirada de liquidez para neutralizar el efecto de estas compras cuyo valor asciende a 51.000 millones de euros.

La compra de deuda pública no ha gustado nada al gobierno de Berlín, al que el gobernador del Banco Central Europeo respondía este domingo en una entrevista en el dominical Welt am Sonntag. "Me hubiese gustado que la opinión pública alemana hubiese reaccionado con la misma indignación ante la ruptura del Pacto de Estabilidad en 2004 como ante nuestra decisión de comprar deuda pública. Los gobiernos fueron extremadamente poco fiables durante meses y años", señalaba en la publicación alemana el gobernador del BCE.