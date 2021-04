A cuatro días de que comience oficialmente el verano, aunque las temperaturas sean ahora más bien suaves y siga lloviendo con fuerza en algunos puntos del país, ya sabemos que los meses de julio, agosto y septiembre serán "marcadamente" calurosos y que la temperatura media subirá entre 1 y 2ºC en prácticamente todas las regiones de España.



Así lo ha anunciado Fermín Elizaga, director de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha añadido que el aumento de las temperaturas será más notable en el interior peninsular.



Para el portavoz de la Aemet, Ángel Rivera, se trata de una anomalía "importante" y ha recordado que la del "famoso verano de 2003", cuando se sucedieron las olas de calor, fue de 3ºC.



Respecto a las lluvias, se espera que la acumulación sea ligeramente inferior a lo normal, aunque "la tendencia no es tan clara como en el caso de las temperaturas", ha marizado Rivera.

Una primavera de "cambios bruscos"

Por otro lado, la primavera de 2010 no se recordará como la más fría, la más lluviosa, la más cálida o la más seca del siglo, ni siquiera de los últimos años. Por lo que los españoles recordaremos estos tres meses será por las bruscas transiciones en las que se pasaba de 18 a 35 grados o de disfrutar un sol espléndido a sufrir la peor de las tormentas.



Los investigadores de la Aemet han constatado que "aunque no lo parezca", el trimestre marzo-abril-mayo ha sido "algo más cálido de lo normal". Esta primavera se han registrado en general en la península valores algo más cálidos que la media de los últimos años, sólo ha sido más fría en puntos como el bajo Aragón, León y Baleares, especialmente Menorca.



El portavoz de la Aemet ha destacado además que un dato claro es "cómo han ido aumentando las temperaturas primaverales en los últimos 30 ó 40 años". Como ejemplo ha puesto esta última primavera en Canarias, que ha sido "la más cálida desde 1971, después de la del 2008".



De todo el periodo, el mes más frío fue marzo, con una media por debajo de los valores normales. Abril, en cambio, es el mes "que levantó la primavera" en lo que a las temperaturas se refiere.



Rivera recomienda, no obstante, no tratar de extrapolar la situación española al resto del mundo ya que a nivel mundial ha sido el trimestre más cálido del siglo XX pero en España ha sido sólo "algo más cálida" de lo normal (0,6ºC más) y se ha situado como la segunda más fresca de lo que va de siglo XXI.