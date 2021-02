El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, además de reiterar la justificación del ataque a la flota, ha criticado severamente la cobertura de los medios durante y después del conflicto y su "sometimiento a la propaganda de Hamás".

Estas declaraciones las ha realizado durante una rueda de prensa bajo el nombre de "Mentiras Pacifistas" pero no son nuevas ya que la postura de justificar el ataque es algo que desde el primer momento ha caracterizado al embajador, como recogía esta mañana El Periodico, que ha publicado una entrevista con Shutz.

A pesar de insistir en que el Ejército israelí ha actuado "dentro de la legalidad" en el asalto no ha descartado la posibilidad de realizar una investigación interna en la que colaboren observadores extranjeros para despejar cualquier sospecha sobre la credibilidad de sus instituciones.

Acusaciones enfrentadas

"No tenemos nada que ocultar. Israel tiene un historial de investigaciones limpias, instituciones fuertes e independientes; no necesitamos supervisión ni que el mundo nos enseñe como realizar investigaciones", ha asegurado Schutz antes de puntualizar que Israel "maneja una variante, que es una investigación israelí con uno o varios observadores no israelíes, pero no hay nada definido en este momento".

Durante la rueda de prensa ha vuelto a mostrar imágenes sobre las armas que los activistas llevaban en el barco: cuchillos, sierras, barras de hierro... y, además, ha asegurado que todos las personas que iban a bordo de los barcos "eran conscientes de la actividad terrorista de la ONG ONG, la islámica turca IHH".

Frente a estas acusaciones, IHH también ha ofrecido una rueda de prensa. En ella, el presidente de la ONG y uno de los organizadores de la llamada "Flota de la Libertad", Bülent Yildirim, han afirmado que el asalto israelí tenía como objetivo asesinar a 16 distinguidos tripulantes.

Para reforrzar su acusación, Yildirim ha mostrado fotografías de la supuesta lista que contenía los objetivos a abatir por el ejército israelí.

"Todos los soldados israelíes tenían una lista en sus manos, una lista con las personas que debían ser asesinadas. Había 16 nombres en ella. Yo era el primero", ha asegurado el presidente de IHH.

En las fotografías distribuidas por la ONG turca, entre los primeros objetivos se sitúan Yildirim; el también miembro de IHH Ahmet Emin Dag; el arzobispo católico Hilarion Capucci, el político islamista árabe-israelí Raid Salah, además de varios ciudadanos europeos del "Free Gaza Movement".