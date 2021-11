Después de trastear un rato con el iPad y de jugar un poco las aplicaciones que incluye -que por cierto son menos de las que trae un iPhone- llega el momento de darle utilidad práctica que justifique la inversión. Si ya lo tienes o estás pensando en comprar uno es porque más o menos ya sabes qué puedes -y qué no puedes- hacer con él y qué aplicaciones pueden ser de ayuda para ello.

¿Qué es un iPad?

Como otras muchas cosas, el iPad es difícil de definir pero fácil de reconocer. Ponerse cara a cara con el iPad supone dejar de lado los conceptos y consideraciones habituales que surgen a la hora de comprar o utilizar un ordenador convencional. El iPad no es un ordenador, no es un netbook y no es un Tablet PC en su definición tradicional. No tiene sentido criticarlo porque no tenga puerto USB cuando ni siquiera tiene teclado.

Un iPad tiene más parecido con la puerta estelar de Stargate que con un ordenador. Su argumento no es tanto el dispositivo en sí -la puerta- sino a dónde lleva y la experiencia a la que da acceso en un instante. Una vez al otro lado el medio es lo de menos, aunque sea éste la base de la historia.

Precisamente una de las virtudes del iPad es que es todo instantáneo, no hay arranques, no hay carga de programas, no hay esperas. Es muy rápido. Y no es que sea fácil de manejar, es que no hay nada que manejar. Igual que no hay que aprender a utilizar un cajón lleno de juguetes.

Basta con distinguir entre deslizar el dedo por la pantalla y tocar elementos. Esto es algo que un niño de dos años ya ha hecho antes con sus cuentos con desplegables, formas y texturas. De hecho un niño de esa edad frente a una aplicación como I Hear Ewe, por ejemplo, pasará las páginas y tocará en los iconos de los animales para escuchar qué ruidos hacen casi por instinto. Todo se reduce al usuario y a la aplicación.

Aún en su configuración básica -sin aplicaciones extras- el iPad es un cómodo vehículo para acceder a Internet, navegar, leer el correo electrónico y utilizar aplicaciones online o redes sociales.