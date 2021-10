La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este jueves que el Pacto por la Educación "no es posible" y que su partido no apoyará el último documento presentado el pasado 22 de abril por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, porque a su juicio no recoge sus reivindicaciones.

De Cospedal ha responsabilizado de la falta de acuerdo al Gobierno porque, en su opinión, "no ha querido modificar un modelo educativo fracasado" y ha asegurado que "lamenta profundamente" que no haya pacto.

La secretaria general del PP se ha reunido esta mañana con el ministro para explicarle cuál era finalmente la postura del principal partido de la oposición. El ministro dio 15 días a partidos políticos y agentes sociales para "fijar posiciones" sobre la última propuesta del Gobierno, que incluía la obligación de dominar el castellano al terminar la ESO y 1.570 millones de euros hasta 2013.

La respuesta del Partido Popular ha sido no. De Cospedal ha afirmado que España "no se puede permitir" el modelo actual de educación que existe porque se identifica con un 30% de fracaso escolar y un 30% de abandono escolar temprano.

El Partido Popular consideraba "imprescindible" la reforma del sistema del educativo para combatir el fracaso escolar y elevar la calidad de la Educación, según ha recordado De Cospedal en una comparecencia ante los medios acompañada de los consejeros de Educación de las comunidades en las que gobierna el PP.

La secretaria general de los 'populares' ha asegurado que "el PP ha hecho todos los esfuerzos" durante los últimos nueve meses para alcanzar el pacto pero que finalmente no ha sido posible y ha añadido que "si no se quiere cambiar el modelo no se puede hablar de voluntad de pacto".

En su opinión no se ha planteado en ningún momento un cambio "en profundidad", sino que se ha limitado a proponer reformas puntuales que suponen el "blindaje" del modelo creado por la Logse, informa Servimedia.

De Cospedal ha agradecido, no obstante, el trabajo del ministro del que cree que ha llegado "donde ha podido".

"El pacto no es posible" "Al final el resultado es que el Gobierno no ha querido modificar un modelo educativo fracasado y por lo tanto el pacto no es posible", ha explicado De Cospedal nada más arrancar la rueda de prensa. De Cospedal ha subrayado que "si al final el pacto no consiste en una auténtico cambio de modelo" al Gobierno no le hace falta alcanzar un Pacto de Educación. La secretaria general del PP ha asegurado que su partido "siempre" ha creído en la "necesidad de un modelo educativo distinto al que tenemos hoy" y en que "había que tomarse muy en serio el pacto educativo". En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular "ha trabajado con mucha dedicación" durante los últimos nueve meses "con la sociedad civil, la comunidad educativa y desde las comunidades autónomas para lograr lo que era imporatnte para nuestro país, para los españoles y para aquellos que tienen que seguir recibiendo una educación".