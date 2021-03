El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante el franquismo, ha expulsado del proceso a la acusación popular ejercida por Falange Española de las Jons, por no haber presentado a tiempo un nuevo escrito de acusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Falange asegura, sin embargo, que sí ha presentado en tiempo la correción y que recurrirá la decisión del juez instructor el próximo lunes. La expulsión de Falange del proceso ocurre un día después de que la Fiscalía volviera a pedir al Supremo que archivara la causa por entender que la acusación popular no es suficiente para sentar a Garzón en el banquillo.

El pasado miércoles, Varela afirmó que el escrito presentado por Falange el lunes era muy valorativo y pidió que lo corrigiera. En el texto este partido de extrema derecha pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, al que calificaba de "redentor del bando vencido". El juez instructor aseguró que se se trataba "más una exposición para el debate ideológico sobre acontecimientos históricos (...) que el presupuesto para la estricta determinación del objeto del proceso".

Varela dio un día a Falange para que presentara el nuevo escrito y advirtió de que, en caso de no corregirlo, no podría formular acusación contra Garzón. El plazo terminaba el jueves pero el partido de extrema derecha entendió que el plazo no vencía hasta este viernes.

Falange asegura que han presentado una nueva acusación esta misma mañana, porque creían que tenían tiempo hasta el mediodía.

La acusación de Falange contenía "múltiples valoraciones" En el escrito de acusación, Falange se refiere al magistrado como "juzgador de la historia y redentor del bando vencido". Cita también las "ideas izquierdistas" del juez. El auto del instructor del Supremo subrayaba que la acusación de Falange "lejos de limitarse a la mera descripción de hechos, se extiende en múltiples valoraciones de tal suerte que resulta arduo diferenciar cuáles sean los hechos cuya verdad o falsedad ha de ocupar la defensa del acusado y a cuya acreditación ha de orientarse la actividad probatoria". Varela también criticaba que se incluyeran en el texto constantes referencias a circunstancias personales de Garzón "que, cuanto menos, son totalmente ajenas a los elementos que han de configurar e hecho punible objeto del proceso". También pedía que se eliminaran del texto las pretensiones de Falange sobre responsabilidad civil del magistrado de la Audiencia Nacional sin haber expuesto "el hecho en virtud del cual hubiere contraído esa responsabilidad la persona a la que se reclama su indemnización".

Manos limpias sí corrige su escrito en plazo El juez también pidió a Manos Limpias, acusación en esta causa como Falange, que corrigiera su texto, en el que también pedía 20 años de inhabilitación. Este sindicato ultraderechista sí subsanó a tiempo los errores de su escrito, por lo que podrá sentar a Garzón en el banquillo junto a Libertad e Identidad, que también sigue. El magistrado Varela tiene ahora las manos libres para dictar auto de apertura de juicio oral y sentar a Garzón en el banquillo de los acusados para que responda por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido en su investigación del franquismo. El instructor también tiene pendiente de resolver el recurso presentado por Garzón contra el último auto dictado en su contra.