Dirigentes de la CEOE creen que la situación de Díaz Ferrán afecta a la patronal

Algunos dirigentes de la CEOE han admitido que los problemas empresariales de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, pueden afectar a la patronal, aunque otros siguieron expresando su apoyo al máximo dirigente de esta organización.

Varios de estos dirigentes fueron preguntados a la entrada de la junta directiva de la patronal sobre la situación que atraviesa Viajes Marsans, de la que Díaz Ferrán es propietario, después de que la IATA le retirase la licencia para la venta de billetes de avión y le pidiera un aval de 20 millones de euros.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Zamora, Ángel Herrero, reconoció que mientras Díaz Ferrán siga siendo presidente habrá "opiniones encontradas" en el seno de la CEOE, y añadió que "otros en su lugar hubieran dejado el cargo para no perjudicar a la organización".

La división se plasma ya en las diferencias entre Díaz Ferrán y el presidente de la patronal CEPYME, Jesús Bárcenas, cuya opinión dijo compartir y a quien apoyará en su carrera a la reelección de la patronal de las pymes.

Herrero también apunta que si él hubiese tenido un problema como el de Díaz Ferrán los empresarios a los que él representa seguramente le habrían pedido que lo dejara.

El titular de la patronal pontevedresa, José Manuel Fernández Alvariño, se limitó a expresar su "total apoyo" a Díaz Ferrán. En el mismo sentido se pronunció Jose María Rubio Merino, presidente de la Federación de Hostelería, para quien "no hay división" en la CEOE, aunque "desde fuera parezca que la haya".

"No es una buena noticia"

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) considera que la retirada a Viajes Marsans de la licencia para vender billetes "no es una buena noticia" para el sector turístico, pero admitió que la situación que atraviesa el grupo ya es "conocida y asumida" por lo que "la opinión pública no se sorprenderá si no puede remontar el vuelo".

"No podemos desear más que alguna solución para Viajes Marsans, ya que si no sería factible sería una pena para una empresa con tanta solera" ha afirmado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.