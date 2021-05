El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic ha caLificado este miércoles al primer testigo de la limpieza étnica en Bosnia, el antiguo prisionero de origen musulmán Ahmet Zulic, de "mentiroso", tras su relato de las supuestas atrocidades de las tropas serbias de Bosnia en el campo de Sanski Most, al noroeste del país.

El que es llamado "carnicero de Sarajevo" acusa a Zulic de inventarse el episodio del asesinato de veinte hombres.

Karadzic ha advertido a Zulic que algunas de las personas a las que incrimina en su declaración están dispuestas a denunciarle personalmente por perjurio.

El ex prisionero ha respondido a Karadzic desabrochándose la camisa y mostrando la cicatriz de una cruz en su pecho realizada con una navaja: "no puedo esperar a que me denuncien", ha apuntado.

Pero las cosas no han quedado así. Después de que Zulic mostrase su herida, Karadic ha afirmado en voz alta: "nice", bonito, en inglés.

"Su testimonio es torticero y lleno de mentiras", ha apuntado Karadzic, que tiene la oportunidad de replicar al testigo durante más de cinco horas.