Apple ha anunciado hoy miércoles en una breve nota de prensa que se ve obligada a retrasar el lanzamiento internacional del iPad un mes, hasta finales de mayo lo que significa que no será hasta entonces cuando llegue a nuestro país.

"Sabemos que muchos clientes de fuera de EE.UU. que estaban a la espera de comprar un iPad se sentirán decepcionados por esta noticia" dice el comunicado.

Sin embargo la noticia del retraso no ha sorprendido demasiado, o no debería. Primero porque a estas alturas de abril aún no se sabían los precios para Europa, y después, porque ya antes de su puesta a la venta se anticipaba que Apple no podría hacer frente a la demanda, ni siquiera a la que se produciría sólo en EE.UU, que desde la compañía califican de "sorprendente".

Cuando en marzo se empezaron a hacer los primeros pedidos anticipados -que alcanzaron los 120.000 el primer día- los expertos calcularon que en el período de tiempo que transcurriría desde el inicio de la producción y hasta el mes de abril Apple podría tener en sus almacenes entre 300.000 y, como mucho, un millón de unidades. Una cifra como poco muy justa teniendo en cuenta las previsiones, la expectativa levantada y experiencias anteriores similares, como la del iPhone.

“La demanda es mucho más alta de lo que teníamos previsto“

De hecho también en EE.UU. su puesta a la venta había sufrido un ligero retraso respecto a la fecha inicial. Desde el sábado 3 de abril entonces, hace ahora algo más de una semana, se calcula que Apple lleva vendidos más de 800.000 iPads, de los que se habrían entregado algo más de 500.000. "La demanda es mucho más alta de lo que teníamos previsto, y probablemente seguirá excediendo nuestra capacidad de suministro en las próximas semanas."

Fue Steve Jobs quien, durante su presentación, afirmó que "si sólo el 10% de quienes tienen un iPhone o iPod Touch compran un iPad, ya son 7,5 millones los que se venderán". No indicaba en qué periodo, pero esa cifra dejaba atrás cálculos menores y se acercaba más a la de los 10 millones de iPads que algunos expertos calculaban se venderían sólo en 2010. Es decir, más de un millón de unidades cada mes desde su puesta en venta, buena parte de las cuales debían concentrarse en dos momentos concretos: primero inmediatamente después de su lanzamiento y después a finales de año, cerca de las navidades.

Por tanto en España y otros mercados los precios finales se sabrán el 10 de mayo y, salvo cambios de última hora, desde ese mismo día, lunes, se podrán hacer pedidos por adelantado.