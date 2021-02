El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que recibe este domingo al primer ministro heleno, Yorgos Papandréu, ha asegurado que "no se puede dejar caer a un país de la zona euro" porque pondría en peligro la moneda única europea.

"Debemos apoyar a Grecia, porque está haciendo esfuerzos, o no habrá más euro", ha aseverado el jefe del Estado francés durante el Salón de la Agricultura de París, en la víspera de su encuentro con Papandréu.

El primer ministro griego visita París dentro de una gira europea para encontrar respaldo para su país, que recibió apoyo político de Alemania el pasado viernes en una reunión con la canciller Angela Merkel, pero no apoyo económico.

"El euro no tiene sentido si no hay solidaridad entre nosotros", afirmó el presidente galo, después de que Merkel dijera este viernes que "Grecia no ha pedido ayuda financiera y la estabilidad de la eurozona está asegurada", por lo que no cabe preguntarse si Alemania ayudará económicamente al país mediterráneo.