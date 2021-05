El juez del caso 'Palma Arena', sobre una presunta trama de corrupción, investiga el patrimonio del ex presidente balear Jaume Matas al detectar un sobrecoste de 50 millones de euros en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca.



En un auto, el magistrado José Castro Aragón considera "inevitable" investigar a Matas y a personas "muy ligadas" a él "no solamente por los delitos que tal investigación pudiera desvelar", sino porque si en la construcción del velódromo "hubo desviación" de fondos públicos "será preciso encontrarlos para reintegrarlos al patrimonio de los ciudadanos".



La construcción del velódromo Palma Arena, que tuvo lugar durante la última legislatura de Matas como presidente balear (2003-2007), es investigada por el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca y la Fiscalía por presunta comisión de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho en el destino del dinero dirigido a la construcción del recinto, que costó el doble de lo inicialmente aprobado, de 48 a unos 100 millones de euros.



Matas, que reside actualmente en Estados Unidos, ha sido citado a declarar el 23 de marzo por la gestión de la construcción del velódromo y por el aumento de su patrimonio personal.

El sobrecoste, ideado por una sola persona

En un auto en el que rechaza la nulidad de diligencias solicitada por uno de los investigados, el juez sostiene que el hecho de que una obra pública "duplique su coste con respecto al presupuestado" puede ser "de entrada" revelador "de un error, de una falta de previsión o de ligereza en la gestión", pero "no necesariamente de la comisión de un delito".



Sin embargo, "la puerta de entrada a la sospecha se abre", explica el magistrado, "cuando se comprueba que las decisiones que han generado ese exceso de coste", por valor de unos 50 millones de euros, "no se han tomado por el órgano colegido que tenía competencia para ello", sino "unipersonalmente".



La sospecha "va ganando terreno", continúa el auto, cuando "esas decisiones no se toman abiertamente como tales, sino que se disfrazan como colegiadas, falseando los numerosos documentos oficiales que le dan aparente cobertura legal".