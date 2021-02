Una comisión judicial registra este jueves por segunda vez la vivienda que el ex presidente de Baleares Jaume Matas tiene en un palacete del centro de Palma en busca de una caja fuerte.



Según ha informado el abogado del ex presidente del PP, Rafael Perera, en el lugar se encuentran efectivos de la policía judicial y otros funcionarios.



Matas está imputado por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en el caso Palma Arena, dentro del cual se investiga un supuesto incremento irregular de su patrimonio cuando era presidente de la comunidad en la legislatura pasada.



Ésta es la segunda vez que una comisión judicial registra el palacete de Matas. La primera fue el pasado 6 de noviembre y la misma duró entonces cinco horas, durante las cuales se fueron inventariando los bienes del ex presidente en la vivienda de unos 400 metros cuadrados situada en la calle Sant Feliu del centro de Palma.

01.16 min Efectivos de la Policía Judicial y la Guardia Civil han registrado horas la vivienda del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas (PP), conocida como 'El Palacete' por orden del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. El magistrado ha ordenado también el registro de una vivienda de Matas situada en el Barrio de Salamanca de Madrid.

La Fiscalía investiga esta vivienda, a raíz de varias denuncias particulares, porque fue adquirida por Matas por 950.000 euros, cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.