Rafael Perera, abogado del ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas (PP), ha afirmado que los registros efectuados por orden judicial en dos viviendas vinculadas a Matas en Madrid y Palma "no fueron una sorpresa".



Los registros fueron ordenados por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, quien investiga el caso Palma Arena y, dentro de él, un supuesto incremento irregular del patrimonio de Matas cuando era presidente de la comunidad en la legislatura pasada.

01.16 min Efectivos de la Policía Judicial y la Guardia Civil han registrado horas la vivienda del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas (PP), conocida como 'El Palacete' por orden del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. El magistrado ha ordenado también el registro de una vivienda de Matas situada en el Barrio de Salamanca de Madrid.

Perera ha indicado que el registro que llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil, acompañados por el juez, los fiscales Pedro Horranch y Adrián Salazar, un perito arquitecto y una experta en arte, lo tenía "totalmente previsto".



El letrado ha considerado "lógica" esta actuación cuando se está investigando el patrimonio de una persona, como es ahora el caso de Matas, y ha añadido que se realizó de la manera "normal" en estos casos.

Un palacete por 950.000 euros Perera ha indicado que entre 15 ó 20 agentes de la Guardia Civil y Policía Judicial llevaron a cabo el registro, que duró más de cinco horas y en el cual se fueron inventariando los bienes del ex presidente en la "mansión", una vivienda de unos 400 metros cuadrados situada en un palacete de la calle Sant Felio del centro de Palma.



La Fiscalía investiga esta vivienda a raíz de varias denuncias particulares, porque fue adquirida por Matas por 950.000 euros cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.



Según el letrado, la comisión judicial que acudió ayer a la vivienda tomó numerosas fotografías de la misma, por lo que pidió al juez que, dado que se trata de una casa particular, respetara el derecho a la intimidad de Matas y su familia y declarara las imágenes secretas, con el objeto de que no sean difundidas a los medios.



En el registro los agentes se llevaron también una televisión para contrastar su número de serie y varias facturas, así como una escritura de una propiedad que, según el abogado, ya estaba contenida en la instrucción. El juez y el fiscal buscaron también una supuesta caja fuerte, para lo que miraron a fondo en los armarios y rincones de la casa, pero que finalmente no se encontró. Una experta en arte valoró las obras que se exhiben en la vivienda y un perito arquitecto se dedicó a mirar el valor de las reformas hechas en el inmueble.