Efectivos de la Policía Judicial y la Guardia Civil han comenzado a registrar a las 16.00 horas la vivienda propiedad del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas (PP) de 400 metros cuadrados situada en la calle Sant Feliu de Palma, conocida como 'El Palacete' por orden del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro.

Según ha adelantado TVE, el registro ha concluido alrededor de las 21:00 horas y Matas no ha estado presente dado que reside en Washington desde que perdió el poder en 2007.



El ex presidente balear está citado como imputado en el caso Palma Arena para declarar ante el juez el día 23 de marzo de 2010.



El ex presidente tendrá que declarar ante el juez tanto por su gestión durante la construcción del Palma Arena en la pasada legislatura, que él presidía, como por los incrementos en su patrimonio personal detectados por la Fiscalía y la Guardia Civil.

Registran también una vivienda madrileña Agentes de la Guardia Civil han registrado una segunda vivienda vinculada al ex presidente del Govern balear en Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un comunicado.



Al igual que en el caso de la vivienda que está siendo registrada en el centro de Palma, el registro de la vivienda de Madrid se ha producido por orden del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que también investiga supuestos aumentos irregulares en el patrimonio del ex ministro. Tras finalizar el registro de Palma, el letrado de Matas, Rafael Perera, que lo ha presenciado, ha asegurado que los agentes han revisado todas las dependencias de la vivienda en busca de una caja fuerte pese a constatar finalmente la inexistencia de ésta en el inmueble. Ha añadido que se han examinado numerosos documentos pese a que sólo algunos de ellos han sido incautados para ser analizados, mientras que también ha participado un arquitecto a fin de valorar los elementos de decoración de la vivienda, así como un perito para revisar las obras de arte. Se trata, según el letrado, de una diligencia que "presumiblemente se esperaba", por lo que "no ha cogido de sorpresa a Matas". Según el abogado, durante el registro se ha incautado también un aparato de televisión para conocer el modelo y el género al que pertenece, por orden del juez José Castro. Ha apuntado que entre los documentos requisados había varias facturas y algunas escrituras que ya están en posesión del Juzgado, aunque "nada relevante ni anormal".



Investigado desde hace meses por irregularidades en su patrimonio La Fiscalía Anticorrupción de Baleares inició hace unos meses una investigación sobre el patrimonio de Matas, tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda e incluso agentes de la Guardia Civil de paisano recorrieron varios establecimientos en los que Matas habría comprado el mobiliario para este piso. Sin embargo, la investigación fue archivada por orden de la Fiscalía General del Estado al no encontrarse ningún hecho delictivo durante la operación. 00.23 min El ex presidente de Baleares declarará en marzo, igual que su mujer, su cuñado y un ex consejero del gobierno balear.



No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, incluyó de nuevo la investigación sobre el patrimonio del ex-presidente de Baleares en el denominado caso Palma Arena.