Parece irremediable que en el futuro haya que trabajar más años antes de jubilarse. Es lo que se empieza a desprender de las últimas propuestas del Gobierno español, pero también de las intenciones de los empresarios europeos.

El presidente de la patronal Bussineseurope, Jürgen Thuman, cree que "es lógico" retrasar la edad de jubilación, si se tienen en cuenta las perspectivas demográficas de aquí a 2013. Cree que es un debate que debe hacerse individualmente por cada país, pero que debe ser asumido.

Lo ha dicho tras reunirse con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, para plantear las líneas básicas de la que será la presidencia española de la Unión Europea.

Pero no sólo reclaman estos cambios. Piden también mayor inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación y que se establezcan de forma "clara" los límites relativos a las emisiones contamintantes.

Es por eso que advierten de la importancia de rebajar las emisiones en un 20 por ciento, pero no más allá salvo que el resto de potencias mundiales acompañen a Europa en esa tarea.

La patronal europea coincide en la necesidad de cumplir con los acuerdos de Copenhague . También que es "necesario apostar por las energías renovables", pero siempre y cuando no suponga una pérdida competitividad.

No más del 20 por ciento

Estructura de costes empresariales

Otro de los grandes campos de batalla: los costes empresariales. Sobre todo en España, donde la CEOE viene reclamando desde hace años una disminución.

Una petición que viene a coincidir con lo que hoy ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que reclama a nuestro país, Portugal y Grecia que lleven a cabo "una bajada de los salarios" para salir adelante.

Desde los patronos europeos, su presidente no ha querido entrar al trapo, aunque sí dice ser partidario de controlar los costes. Aún así, ha dejado muy claro que no quería dar lecciones a nadie y, por lo tanto, no entrar en ese asunto.