El número dos de Gallardón quiere que se sepa quien organizó la "gestapillo" contra él. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha explicado a su salida de los juzgados de Plaza Castilla que ha mostrado a la juez, que investiga el caso del supuesto espionaje al que fue sometido en abril de 2008, que hay "coincidencia" entre los partes de seguimiento y las actividades cotidianas.

Cobo ha prestado declaración como testigo, durante unos 40 minutos, para cotejar su agenda con el posicionamiento de los teléfonos móviles de las personas que presuntamente le siguieron. Cobo fue citado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce.

El número dos de Gallardón, que llegó al juzgado con gesto serio pero tranquilo, ha explicado a la prensa a su salida que los partes reflejan su actividad: "Hasta en ese detalle la verosimilitud de que alguien se dedicó a seguirme queda patente".

Ha detallado que durante los días 1,2,3,4,7,8 y 11 de abril de 2008 los partes "se corresponden con lo que ocurre" en su actividad.

Asimismo, ha reconocido que en su momento acusó a la Comunidad de Madrid de montar una "gestapillo" en su contra. "Yo dije eso. En este procedimiento ojalá se sepa quién lo hizo. Desde el primer momento condené y lo sigo haciendo con la misma fuerza los seguimientos que se me hicieron a mi, a (Alfredo) Prada y a (Ignacio) González", ha planteado Cobo en declaraciones a los medios.

"Actitud totalmente inmunda"

"A mi me gustaría que todos hicieran lo mismo, que no sólo cuando le afecta a uno o a un cercano, se pueda condenar. Me parece una actitud totalmente inmunda que se pueda buscar información para hacer daño a alguna persona", sentenció el que es mano derecha del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón.

"Efectivamente todos los días hay una coincidencia", ha manifestado Cobo, que dijo que "es verosímil" la relación entre los partes y sus actividades de trabajo en el despacho de la Vicealcaldía de Cibeles y otros lugares.

En declaraciones a los medios, Cobo dijo que le "resulta llamativo" que uno de los días, un parte dice que 'no se le localiza porque no salió de casa', coincidiendo que un día antes, precisamente, se había trasladado por trabajo a Zaragoza.

Preguntado por si cree que alguien quería hacerle daño con estas informaciones, Cobo ha respondido: "En este mundo puede haber ocasiones en las que determinadas personas quieren tener instrumentos, información, sobre determinadas personas, no lo sé, hay que preguntar a las personas que hicieron esos seguimientos para saber los motivos".

La declaración de Cobo se produce exactamente un año después de que, el 21 de enero de 2009, anunciara públicamente que pediría a la Fiscalía de Madrid que investigara el espionaje "parapolicial" al que supuestamente había sido sometido y del que ese día informó el El País, que informa de que los partes de Telefónica ya han sido remitidos por el juzgado.