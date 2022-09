Liberan al director de Greenpeace tras 20 días de arresto en Copenhague

La justicia danesa ha puesto en libertad con cargos al director ejecutivo de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, que fue detenido en Copenhague el pasado 17 de diciembre por colarse en el banquete de líderes políticos y desplegar una pancarta ante las cámaras.

“Lo peor de todo es que el clima continúa siendo destruido“

Tras su salida de la cárcel, las primeras palabras de López de Uralde han estado dirigidas al cambio climático: "Lo peor de todo es que el clima continúa siendo destruido", ha afirmado ante los medios de comunicación.

Los activistas no quisieron hacer más declaraciones y han remitido a una rueda de prensa que ofrecerán el jueves en torno a las 11:00 de la mañana a bordo del Rainbow Warrior.

Unos minutos antes su abogado se mostraba sorprendido por una noticia que nadie esperaba, ya que el jueves debían de comparecer ante el juez. "Acaba de salir de la cárcel", declaraba el letrado en declaraciones en directo a Radio Nacional sobre las 18:30 de la tarde. El abogado estaba desconcertado por la noticia de la liberación y no sabía explicar con certeza la situación procesal en la que se encuentran en estos momentos los activistas.

"Ya me gustaría saber la situación procesal", declaraba a RNE mientras afirmaba no poder asegurar si el jueves tendrían que comparecer o no ante el juez.

04.11 min El abogado de López de Uralde, director de Greenpeace, sorprendido por la noticia de la liberación de los activistas detenidos en Copenhague.

Sin embargo, a pesar de la confusión que se ha producido en torno a la situación de los activistas, la propia organización ecologista ha confirmado a RTVE.es que ya no tendrán que comparecer ante los tribunales este jueves y deberán esperar "sine die" a que se fije la fecha de su proceso.

06.56 min Entrevista a Sara del Río, portavoz de Greenpeace, tras la liberación del director de la organización ecologista.

Los cuatro activistas de Greenpeace fueron recibidos con aplausos a las puertas de la cárcel de Copenhague por grupo de unos 30 miembros y simpatizantes de la organización ecologista, que mantiene desde la cumbre su buque insignia Rainbow Warrior en un muelle de la capital danesa, según informa la agencia EFE.

“Lopez de Uralde, "encantado" tras su liberación“

En este barco está ya a bordo el director de Greenpeace, que "se encuentra encantado" tras su liberación según informan a RTVE.es fuentes cercanas a 'Juantxo'.

Juan López de Uralde, y otros activistas de este grupo fueron detenidos por la policía el pasado 17 de diciembre tras burlar las medidas de seguridad y acceder a la cena de gala para líderes mundiales en la Cumbre sobre Cambio Climático de Copenhague.

En la entrada al banquete, vestidos de gala, desplegaron una pancarta delante de las cámaras en la que se podía leer "Los políticos hablan, los líderes actúan". A continuación fueron detenidos por la policía.

López de Uralde fue acusado de falsificación de documentos, pretender ser una autoridad jurídica y entrar sin permiso en un lugar privado y alterar un acto con presencia de la Reina de Dinamarca.

Por estos delitos podrían llegar a ser condenados a tres años de cárcel, seis si se considerara el agravante de la presencia de la Reina.

Una vigilia que se convierte en celebración Este miércoles 6 de Enero estaba convocada una vigilia de 19.00 a 20.00 horas en varias ciudades españolas para pedir la liberación de los detenidos en Copenhague. Según informan fuentes del entorno de 'Juantxo', se ha mantenido la convocatoria pero en lugar de ser una protesta más de las muchas que se han llevado a cabo pidiendo su liberación, esta vez "se convertirá en una celebración". “Es el mejor regalo de Reyes que podríamos haber recibido“ "Es el mejor regalo de Reyes que podríamos haber recibido", añaden. En torno a la embajada de Dinamarca en Madrid unas 100 personas que asistían a la vigilia han hecho sonar silbatos mientras mostraban pancartas con el mismo lema por el que los activistas de Greenpeace fueron detenidos. 03.57 min Este miércoles 6 de enero estaba convocada en varias ciudades españolas una vigilia por la liberación de los cuatro activistas de Greenpeace detenidos en Copenhague, entre ellos el director de la ONG en España. Finalmente, la vigilia se ha convertido en celebración tras conocerse la noticia de su liberación. "La pesadilla ha acabado ya", declaraba frente a la embajada el director de Campaña de Greenpeace que afirmaba desconocer "el porqué de esta decisión de última hora" y añadía "que todo ha sido llevado por Exteriores y el ministro Moratinos". “Todo ha sido llevado por el ministro Moratinos“ Según relata la organización ecologista a RTVE.es, se mantiene también el espíritu de protesta, ya que su objetivo ahora es pecir la libertad "sin cargos" de los cuatro miembros de la ONG.