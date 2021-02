Estados Unidos y Yemen han iniciado la búsqueda de blancos para una posible represalia por el incidente del día de Navidad en que un nigeriano intentó destruir un avión de la línea aérea Northwest, dijeron dos fuentes del Gobierno citadas por la cadena CNN.

En ese esfuerzo centrado en el territorio yemení están participando fuerzas de operaciones especiales de ambos países, según la televisión. La organización Al Qaeda se atribuyó en Yemen la organización del ataque que debía ser perpetrado por el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab.



Las fuentes añadieron que el propósito de la búsqueda es contar con opciones para el caso de que el presidente Barack Obama ordene una represalia. También tiene como objetivo determinar si hay blancos que están específicamente vinculados al incidente del avión de Northwest y su planificación.



Se trata de un acuerdo con el gobierno yemení que establece que los dos países trabajarán de manera conjunta y que Estados Unidos no dará a conocer de manera pública su papel en el suministro de información de inteligencia y armas para realizar los ataques, siempre según la cadena de noticias.



En general, permitiría que EE.UU. utilizara misiles crucero, cazas a reacción o aviones no tripulados contra objetivos en Yemen contando para ello con el consentimiento yemení. Según uno de los funcionarios citados, el gobierno de Yemen no ha hado su acuerdo para el empleo de fuerzas de asalto y transportadas en helicóptero --lo cual permitiría la participación de comandos que capturarían a presuntos terroristas--.