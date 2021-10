España no enviará ningún observador a las elecciones presidenciales de Honduras el próximo día 29 al considerar que dicha cita "no es aceptable" en las actuales circunstancias después de que no se haya devuelto el poder al derrocado presidente, Manuel Zelaya.

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que España "no puede avalar" estos comicios con la presencia de observadores cuando "hoy por hoy, no tienen garantías" de que se celebren en el marco del orden constitucional, han informado fuentes de este departamento.

El Gobierno se mantiene firme en su apoyo a Zelaya y en su oposición a las decisiones decretadas por el presidente de facto, Roberto Micheletti.

Aunque considera que "hay tiempo para que se pueda llegar a un acuerdo" antes de la cita con las urnas, "la actual tesitura hace que difícilmente se pueda reconocer el resultado electoral", añaden las fuentes.

El Ejecutivo exige el cumplimiento de los acuerdos entre Zelaya y Micheletti para que observadores internacionales supervisen el buen desarrollo del proceso electoral.