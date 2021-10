"Me he puesto la vacuna de la gripe A para no contagiar y que no me contagien"

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe A en España

La vacuna no tiene efectos adversos secundarios, según Sanidad

Está previsto que la campaña de vacunación dure un mes o mes y medio

Podría prorrogarse según las necesidades y evolución de la pandemia

Sanidad vacunará al 20% de la población, aunque hay reservas para el 60%

16.11.2009 | 14:12 horas Por RTVE.es

01.42 min Hoy han comenzado a ponerse las primeras vacunas contra la Gripe A