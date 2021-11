El Ministerio de Defensa ha confirmado que los piratas que tienen secuestrado el pesquero Alakrana han bajado a tierra a tres de los marineros secuestrados. Los desembarcados son dos gallegos y un vasco, según ha confirmado el patrón del atunero, Ricardo Blach, a Radio Euskadi.

Según relatan las familias de los marineros, los piratas amenazan con llevarlos a Somalia para entregarlos a los familiares de los piratas somalíes detenidos en España.

El traslado de los pescadores ha tenido lugar después de que esta madrugada los piratas lanzaran disparos al aire y una granada al agua, en dirección a la fragata española que vigila de cerca el Alakrana.

No ha habido víctimas y el Ministerio de Defensa considera que se trata de una nueva medida de presión a familiares, Gobierno y armadores en las negociaciones que se llevan a cabo para la liberación del atunero.

El Gobierno ha convocado una reunión urgente del comité de crisis para analizar la nueva situación y estudiar el mejor modo de dar una solución al secuestro, que comenzó el pasado 2 de octubre y que ya dura 35 días.

La tripulación del Alakrana está formada por 16 marineros españoles, dos de Malasia, tres de Senegal, cuatro de Ghana, dos de Costa de Marfil, ocho de Indonesia y un tripulante de las Islas Seychelles, según confirman fuentes del ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino.

"Hasta donde sabemos la tripulación está bien, mientras la tripulación coopere no habrá peligro para ellos", ha señalado Mwangura.

Mwangura: No hay peligro

El PP ha acusado al Gobierno de estar "desbordado" por el secuestro del Alakrana y de no tomar el asunto como una prioridad.

"Preocupación y desesperación"

Crece la tensión entre las familias de los marineros secuestrados tras recibir esta mañana varias llamadas desde el Alakrana asegurando que los piratas han sacado a tres compañeros del barco.

Así lo han contado en RNE, Silvia Albés, esposa del marinero Pablo Costas, y Mª Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe.

Ambas han denunciado que la tripulación está pasando miedo y que la situación es muy crítica.

"Al final va a morir alguien", denuncia Silvia Albés. Según su testimonio, los marineros permanecen aislados en el barco y no saben quiénes han sido trasladados a tierra. También ha comentado que ya no disponen de agua potable a bordo y acusa al Gobierno de mentir y de "no está tomando cartas en el asunto".

"No quiero ver a mi marido muerto", ha relatado angustiada en RNE, Mª Ángeles Jiménez.

La esposa del marinero Gaizka Iturbe, también ha confirmado que esta mañana ha recibido una llamada desde el barco y que su marido le ha pedido "que salga a los medios y denuncie su situación".

"El Gobierno está desatendiendo lo que los secuestradores ponen encima de la mesa de negociaciones" y la principal condición es que España devuelva a los dos piratas somalíes detenidos en España por orden de la Audiencia Nacional, según ha señalado la esposa del pescador.

"Van a seguir bajando uno a uno al resto si no se devuelven a los dos piratas a Somalia", ha declarado Mª Ángeles.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó este miércoles el ingreso en prisión del joven pirata somalí 'Abdu Willy', detenido por participar en el secuestro del atunero.

Actualmente, nueve buques, entre ellos el Alakrana, permanecen secuestrados en el Índico y pertenecen a países como Taiwán, Malta, Reino Unido, Antigua y Barbuda, Singapur, Panamá, China o España, según fuentes de Defensa.

En lo que va de año, se han producido, 135 ataques a embarcaciones y 49 secuestros en aguas de este Océano.