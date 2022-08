Bernat Soria, ex ministro de Sanidad, renuncia a su escaño

El ya ex diputado, Bernat Soria, es pionero en el uso de células madre con fines terapéuticos en España y su trabajo ha sido reconocida con numerosas distinciones.

El ex ministro de Sanidad Bernat Soria ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados para reincorporarse al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), ,del que fue director antes de formar parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según fuentes socialitas, Soria, que encabezó la candidatura del PSOE por Alicante en las elecciones generales de 2008, ha comunicado por carta al presidente del Congreso, José Bono, su renuncia al acta de diputado.

Se une así a los diputados y ex ministros Pedro Solbes, Jordi Sevilla y César Antonio Molina, que dejaron sus escaños el pasado mes de septiembre.



La dirección del Grupo Socialista en el Congreso, que tenía conocimiento de que Soria iba a dejar la Cámara Baja desde hace algunas semanas, ha agradecido al ex ministro el "esfuerzo y dedicación" con el que ha desarrollado su tarea.

Deja el Parlamento para dedicarse en exclusiva a la investigación

Bernat Soria fue responsable de la cartera de Sanidad entre julio de 2007 y el pasado mes de abril, cuando salió del Ejecutivo socialista en la última remodelación emprendida por Zapatero; Trinidad Jiménez le sustituyó al frente del ministerio.

De los ex ministros resultantes de la remodelación de abril permanecen como diputados el ex responsable de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y la ex ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Magdalena Álvarez, que fue titular de Fomento, es ahora eurodiputada socialista.

El grupo socialista le ha agradecido su "trabajo y esfuerzo" durante este tiempo, en el que ha formado parte de las comisiones de Sanidad y Ciencia e Innovación, han remarcado las mismas fuentes.

Bernat Soria había comentado hace varias semanas con la dirección del grupo socialista su intención de regresar al centro de biología molecular, y tras comprobar que su función en este organismo le exigiría dedicación exclusiva, ha optado por dejar el Parlamento.