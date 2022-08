El ex ministro César Antonio Molina dejará su escaño en el Congreso para incorporarse a la Universidad

El ex ministro de Cultura César Antonio Molina renunciará el próximo 14 de septiembre a su escaño en el Congreso de los Diputados para reincorporarse como catedrático en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Docimentación de la Universidad Carlos III.



Según fuentes próximas al ex ministro, Molina ha remitido una carta al presidente del Congreso, José Bono, y al portavoz del PSOE en la Cámara, José Antonio Alonso, en la que expresa su "honor y satisfacción" por haber sido diputado socialista por su ciudad natal, A Coruña.



El anterior titular de Cultura compatibilizará su labor docente con la literaria, las colaboraciones en prensa y los cursos y conferencias en universidades extranjeras.



La editorial Destino tiene previsto publicar el 28 de octubre el nuevo libro de relatos del ex ministro, titulado Lugares donde se calma el dolor.



El ex director del Círculo de Bellas Artes y del Instituto Cervantes tomó posesión en julio de 2007 como Ministro de Cultura en sustitución de Carmen Calvo, y se mantuvo en el puesto hasta el pasado 7 de abril, cuando fue relevado por Ángeles González Sinde.



Su renuncia se producirá pocos días después de la de otro ex ministro socialista, Jordi Sevilla, quien el pasado 1 de septiembre abandonó su acta como diputado para incorporarse a la empresa privada.