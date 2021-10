"Nuestros maridos nuestros familiares siguen allí, quiero información, tengo derecho a esa información como ciudadana española".

Es la petición desesperada que realiza en RNE, Mª Ángeles Jiménez, esposa de Gaizca Iturbe, uno de los 36 tripulantes del atunero vasco Alakrana secuestrado por piratas somalíes desde el pasado 2 de octubre.

Mª Ángeles Jiménez lleva ya 5 días sin saber nada de su marido y pide respuestas.

"Si existe un vacío legal ¿Por qué se detiene a dos piratas en aguas somalíes, no internacionales, y se les trae a España habiendo rehenes? ¿Por qué si sabemos que la aseguradora del barco es la que tiene que pagar el rescate, se nos hace pensar que lo tiene que pagar el Gobierno o que es ilegal", reflexiona.

Ha criticado el desarrollo de la operación Atalanta por no "estar dando los frutos que todos estamos esperando" y reclama protección no sólo para los buques mercantes, sino también para la flota pesquera.

Señala que a los piratas no les interesa hacer daño a los rehenes . "Si creen que pueden perder la vida en un asalto, ellos no van a plantar cara, ni a matar a ningún rehén", explicó, para añadir que el asalto al buque es una de las últimas alternativas que se contemplan.

En su opinión, el dinero no se puede entregar, pero hay que hacer creer a los negociadores que pueden conseguir el rescate, para luego ir dilatando la situación, "no se trata de tener nervios de acero, sino de utilizar técnicas psicológicas que nos ayuden a tomar ventaja respeto al negociador".

La experiencia de un secuestrado

José Cendón, periodista secuestrado en Somalia durante 38 días, ha mandado desde Etiopía un mensaje de tranquilidad a las familias de los secuestrados. "Que se lo tomen con calma, que suelen pasarlo peor que los propios secuestrados", les aconseja.

Define a los piratas somalíes "como hombres de negocios que saben bastante bien lo que hacen y dónde se meten y saben que el armador o el Gobierno español va a tener dinero para pagar el rescate y básicamente es lo que quieren".

Considera totalmente normal que entre los piratas haya menores de edad, ya que se organizan en clanes familiares.

Durante los 38 días que el fotógrafo José Cendón estuvo secuestrado, asegura que le trataron bien. "Me dieron de comer, no me torturaron, me amenazan de muerte unas cuantas veces, pero era parte del juego, de eso se trataba", explicó.

Cendón, subraya que Somalia es un caso "brutal después de 18 años en guerra por clanes antagónicos que nunca se ponen de acuerdo y un Gobierno de los más corruptos".