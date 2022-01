Los gays urgen a Obama a cumplir sus promesas

Miles de personas se han concentrado en Washington para pedir a los legisladores de Estados Unidos que promuevan la igualdad de derechos para los homosexuales, precisamente después de que el presidente Barck Obama haya apoyado su causa.

Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) de todo el país se han congregado desde primera hora de la mañana, el parque que recorre el centro de la capital estadounidense, para participar a lo largo de todo el domingo en la Marcha Nacional por la Igualdad.La manifestación, reivindicativa pero con un toque festivo, ha unido a homosexuales, afroamericanos, latinos, blancos, niños, jóvenes y mayores, que, con banderas arco iris, pancartas y gritando eslóganes, han pedido el respeto a sus derechos civiles.En las pancartas se podían leer lemas como "defiende la igualdad, el amor une", "Dios ama a los gays", "no nos tengan miedo" oLa manifestación ha pasado por delante de la Casa Blanca antes de concluir en la explanada del Capitolio con discursos de personalidades y líderes del movimiento LGBT que han valorado las promesas que les había hecho Obama la noche anterior, en una cena de gala de la Campaña pro Derechos Humanos, la mayor organización en defensa de los derechos de los homosexuales.Pese al compromiso del presidente, el organizador de la marcha, Cleve Jones, fundador del SIDA Memorial Quilt, ha recalcado que Obama volvió a prometer muchos avances sin concretar fechas.En un discurso muy aplaudido y ovacionado, Obama tendió una mano ade manera decidida en las elecciones del año pasado, pero que desde entonces se ha sentido abandonado y se ha lamentado de la inactividad de la Casa Blanca en áreas como la presencia de los homosexuales en las Fuerzas Armadas.Por ello, Obama reiteró su promesa de eliminar esa política en los cuarteles conocida como(Tú no preguntas y yo no te cuento), que permite que los homosexuales puedan entrar en el Ejército siempre y cuando no revelen su orientación.No obstante, el mandatario demócrara no puso plazos para esa promesa. Tampoco habló de fechas cuando anunció la derogación de la ley de Defensa del Matrimonio, que discrimina a los homosexuales en cuanto al reconocimiento de sus bodas y uniones y derechos para las parejas.En la marcha también ha participado, que dio vida al personaje de Miranda en la conocida seriey que espera poder casarse con su pareja, Christine Marinoni, en cuanto Nueva York legalice los matrimonios entre personas del mismo sexo.