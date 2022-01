Eleste martes la, la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas anticipadas.El PSPV aprovechará el Debate sobre el Estado de la Comunitat para exigir, además, que en los comicios no puedan concurrir como candidatos los cargos púlbicos supuestamente relacionados con el caso Gürtel.Así lo ha anunciado esta tarde el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que afirma quey la convocatoria de elecciones después de las últimas informaciones que apuntan a una supuesta financiación ilegal del PP en Valencia Alarte ha asegurado, tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido, quede la supuesta implicación del PP valencinao y de varios altos cargos del Consell en la trama Gürtel.El "segundo gran motivo" que ha llevado a los socialistas a plantear estas medidas extremas es la "parálisis absoluta" en que, a su juicio, se halla el Gobierno autonómico a raíz de la investigación judicial y polilcial de este supuesto caso de financiación irregular del PP y donde Camps es, para Alarte, "el principal responsable".El líder socialista ha justificado su petición "por principios, convicción democrática y responsabilidad". Alarte cree que "cada día que pasa el problema es más grave", la implicación de Camps es "evidente" y "no hay prácticamente ningún miembro del Gobierno valenciano que no esté relacionado con esta trama de corrupción".Para el secretario general del PSPV, que se convoquen elecciones "ya" y que los ciudadanos valencianos "resuelvan qué quieren para su futuro".El secretario del PSPV ha argumentado que desde que se conoció, el pasado 6 de febrero, la "vinculación con la trama Gürtel del Gobierno valenciano a diferentes niveles" se ha producido una "historia de ida y venida". Comenzó con "la negativa absoluta de toda responsabilidad" con frases como "'yo me pago mis trajes', 'es todo mentira', "quedan unos cuantos peldaños" por lo queAlarte ha criticado a Camps por no haber comparecido ante las Corts y ha denunciado que "atenazó a la televisión pública más que nunca" y sometió a los responsables del PSPV a la "persecución, infamia y mentira".El líder socialista ha rechazado la propuesta del PP de crear una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos en la Comunitat, que ha calificado la idea de "juegos lorales".Ha indicado que el grupo socialista acepta la creación de una comisión pero que sea presidida por un diputado de la oposición "como garantía de equidad y ecuanimidad" y ha lamentado que las supuestas cuentas B estén en Orange Market y no en la contabilidad del PP, que sí que está auditada por el Tribunal de Cuentas."Lo que queremos saber es qué ha hecho el Gobierno valenciano con el dinero que ha contratado con las empresas de las trama porque ese dinero es de los valencianos", ha insistido.Jorge Alarte ha rechazado revelar detalles sobre el recurso presentado este lunes ante el Tribunal Supremo contra el sobreseimiento por parte del TSJ de Valencia de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho para Camps y otros tres políticos valencianos del PP.El PSPV estudiará ahora si toman otras medidas en el futuro a raíz del informe policial sobre la supuesta financiación ilegal.