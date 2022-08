La píldora del día después comenzará a venderse sin receta en las farmacias a partir de este lunes, 28 de septiembre. El objetivo, según explica el Ministerio de Sanidad, es facilitar el acceso a este anticonceptivo de emergencia sin necesidad de prescripción médica a todas las mujeres que lo necesiten, independientemente de su lugar de residencia, para reducir los embarazos no deseados y el número de abortos.



De esta forma se garantiza que las mujeres puedan tomarla en el plazo necesario para garantizar su eficacia, en las primeras 72 horas después de la relación sexual sin protección. Sanidad insiste en que es un método de urgencia que no debe utilizarse como anticonceptivo habitual y que no protege de enfermedades como el sida. Su precio es de unos 20 euros.



Las usuarias recibirán en la misma farmacia tres folletos con información sobre cómo y cuándo emplear la píldora, otros métodos anticonceptivos y cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual como el virus del VIH.



Según los datos de 2007, en España se produjeron más de 10.600 embarazos en chicas menores de 18 años y de los 112.138 abortos realizados ese año, 6.273 se produjeron en menores de 18 años. De ellas, 500 tenían menos de 15 años.



En 2008, Sanidad estima que se dispensaron alrededor de 500.000 píldoras poscoitales. Más de 305.000 tratamientos se vendieron en las farmacias. El resto se distribuyeron en hospitales y centros de salud y de planificación familiar.



Actualmente, este método anticonceptivo de emergencia se puede adquirir gratis dentro del sistema sanitario en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y el País Vasco.



La venta de la píldora sin receta fue anunciada el pasado mes de mayo por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el marco de la Estrategia de salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud. Desde entonces se ha trabajado para cambiar el estatus del medicamento, que hasta ahora necesitaba receta, y para consensuar el material informativo que se entregará con su venta con farmacéuticos, enfermeros, médicos y especialistas en sexología.



Método de urgencia no abortivo



En el tríptico que se dará a las compradoras de la píldora se explica que este anticonceptivo es un método de urgencia que no se debe utilizar como método anticonceptivo habitual y que no protege contra el virus del sida ni contra otras infecciones de transmisión sexual.



Sólo debe tomarse para evitar un embarazo cuando se haya tenido una relación sexual con penetración sin usar ningún tipo de método anticonceptivo o cuando los que se han usado han fallado. En este supuesto entra que se haya roto el preservativo, que éste se haya quedado dentro de la vagina o el olvido de la píldora anticonceptiva habitual o el mal uso de otros métodos.



En el folleto se explica que la píldora no es abortiva ya que si existe embarazo (entendiendo por éste la anidación del óvulo fecundado en el útero, como lo define la Organización Mundial de la Salud) no lo interrumpe.



Una única toma en las primeras 72 horas



La píldora poscoital se toma en un único comprimido de 1.500 microgramos de levonorgestrel. Esta hormona actúa de tres formas: inhibiendo la ovulación, dificultando la fecundación y evitando la implantación del óvulo en el útero.



Debe tomarse cuanto antes en las 72 horas siguientes a la relación sexual de riesgo. Su efectividad es mayor en las primeras 24 horas.



El tríptico también alerta sobre los efectos secundarios "poco frecuentes, débiles" y que "desaparecen rápidamente". La píldora del día después puede provocar náuseas, dolor de cabeza y desarreglos menstruales.



"Mucho más que la penetración"



En la información que recibirá la usuaria, se recuerda a las mujeres que "las relaciones sexuales son mucho más que la penetración" y les aconseja que "disfruten de los afectos y sentimientos" y que "hablen y compartan con su pareja sexual lo que sienten y lo que quieren". Les recomienda además que compartan con sus parejas las decisiones sobre las prácticas sexuales y el método anticonceptivo que vayan a usar.