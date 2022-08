El G-20 abre la puerta a que España amplíe su cuota en el FMI

España no sólo podría mantener su representación en el Fondo Monetario Internacional sino que la podría ampliar si se hace caso a la declaración acordada por los estados miembros del grupo del G-20, según ha adelatado el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha confirmado el directo gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn.



"Del contenido de las conclusiones del G-20 se desprende que España tiene que aumentar su representación. Esperamos que ese sea el resultado", ha subrayado Zapatero al término de la cumbre, que se ha celebrado en Pittsburgh entre el 24 y el 25 de septiembre.



Zapatero ha concretado que se establece que el 5% de representación que se va a ceder irá destinado a los países "infrarrepresentados" y no únicamente a los emergentes.



"La reforma nos deberá dar mayor peso en el FMI porque España está infrarrepresentada", ha añadido Zapatero, que ha reconocido que el aumento de este representación, que se ha de cerrar de aquí a finales de 2010, dependerá de los esfuerzos que a partir de ahora haga el Ministerio de Economía a nivel diplomático.



"El proceso está abierto. Podría haber cambios (de voto) entre economías avanzadas que beneficien a España. No se excluye nada", ha reconocido Strauss-Kahn.



Permanencia en las cumbres



En lo que ha habido menos suerte es en el establecimiento definitivo de la presencia de España en el G-20, pese a que este foro se establece en esta cumbre como el sustituto del G-8 en la coordinación de la economía mundial.



"Fue estratégicamente de gran importancia que España diera una batalla para estar aquí. Hemos estado en las tres grandes cumbres y seguiremos estando", ha destacado Zapatero, que ha reconocido que seguirá dependiendo del país que ostente la presidencia del foro cursar una invitación a países no incluidos formalmente en el G-20, como España y Holanda.



"Seguiremos estando", se ha limitado a asegurar.



Por lo demás, Zapatero ha destacado el comrpomiso adoptado en la cumbre de mantener los planes de estímulo excepcional hasta 2010, cuando se consolide el crecimiento.



Para el presidente, la clave de este mantenimiento está en el empleo ya que, a su juicio, "deben buscarse nuevas fuentes de crecimiento" para reducir el paro.



En este sentido, ha destacado que en el G-20 se apuesta por un crecimiento equilibrado, que Zapatero ha identificado con su iniciativa de la ley de economía sostenible.