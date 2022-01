El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York descubre un nuevo Velázquez en su colección

El lienzo llevaba en el museo desde 1949 aunque su calidad no se ha visto afectada

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) ha anunciado que, después de realizar un nuevo examen a uno de los lienzos con que cuenta en su colección, ha descubierto un nuevo cuadro del maestro español Diego de Velázquez.



La obra, que hasta ahora se pensaba que pertenecía a uno de los discípulos de Velázquez (1599-1660), llevaba en el museo desde 1949 y su verdadera autoría no ha sido descubierta hasta que ha sido sometida a una nueva limpieza y a un examen técnico que han desvelado la firma del artista español.



"Esta adjudicación de la obra a Velázquez subraya la profundidad de la colección del museo así como la perspicacia de sus comisarios y de los encargados de conservación", ha dicho el director del Met, Thomas Campbell, en un comunicado de prensa en el que se ha anunciado los planes del museo por exponer esta "nueva" obra.



Su calidad no se ha visto afectada



El lienzo, identificado con el nombre genérico de "retrato masculino" y que se incluía entre la serie de obras con que cuenta el museo neoyorquino salidas del taller del artista del siglo XVII, muestra a un hombre de entre 30 y 40 años, vestido de negro y con gola,un típico cuello blanco de los siglos XVI y XVII.



Para los responsables del museo, que cuenta con la colección más importante de obras de Velázquez en Estados Unidos, la adjudicación del lienzo al pintor español es una buena noticia, ya que se trata de "uno de los antiguos maestros europeos más admirados y su trabajo rara vez entra en el mercado".



El examen técnico se ha llevado a cabo dentro de un programa que el Met ha desarrollado en los últimos meses para catalogar de manera exhausta de las obras españolas que tiene en su colección.



"Parece un estudio más que una obra acabada. Muchas de las áreas del cuadro se encuentran en un estado simple, de esbozo", han explicado los responsables del Met, quienes han añadido que, "pese a que la obra ha sufrido abrasión, su calidad no se ha visto afectada".



¿Un autoretrato?



Según los responsables del Met, algunos entendidos en arte han destacado durante años el parecido entre el personaje que aparece en este lienzo y una figura que Velázquez incluyó en el extremo derecho de "La rendición de Breda" (o "Las lanzas") y que se había pensado que se trataba de un autorretrato del artista.



Esa coincidencia alimentó la idea de que la obra que ahora ha "redescubierto" el Met fuera también un autorretrato y, de hecho, cuando el cuadro llegó hace sesenta años al museo neoyorquino fue catalogado como tal.



Más adelante, sin embargo, varios estudiosos se mostraron reticentes a esa teoría y ya en 1963 el español José López Rey recomendó que la obra fuera cataloga como un lienzo del taller del artista sevillano, más que como una obra propia.



El Met acató la medida en 1979, una catalogación que ha permanecido intacta hasta ahora, debido, según los responsables de la entidad museística, "a una capa espesa de barniz que oscurecía las cualidades de la pintura y que hacía imposible una apropiada evaluación".



De Jorge V a Nueva York



El museo adquirió el cuadro como parte del legado de Jules Bache, un coleccionista de arte estadounidense que lo compró en 1926 al conocido marchante de arte británico lord Duveen, después de que el lienzo perteneciera a un hijo ilegítimo del rey británico Jorge II y, más tarde, a Jorge V, rey del territorio alemán de Hannover.



El director del museo ha destacado que el "descubrimiento" de la pintura se ha debido a la colaboración entre el responsable de pintura europea del Met, Keith Christiansen, y el conservador de las pinturas de la colección de la entidad Michael Gallagher.