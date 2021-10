Ladel Ayuntamiento ha dado luz verde a la prohibición del botellón en fiestas patronales, tal y como anunció su alcalde, Gonzalo Aguado, el martes Según ha informado el consistorio, una vez aprobado el acuerdo, se ha dado traslado urgentemente del mismo a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la Comisaría de Policía Nacional y a la Policía Municipal de Pozuelo, con el fin de que adopten las medidas y acciones pertinentes para su cumplimiento. De momento, se haen el recinto ferial.La decisión de prohibir el botellón ha sido criticada, a título personal, por elde la Comunidad de Madrid,, quien ha asegurado que en época de fiestas "no se puede prohibir ese tipo de actividades", según informa TVE.No obstante, sí se ha mostrado partidario de "que se regule de manera homogénea en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, para evitar un efecto llamada de unos sitios respecto a otros", especialmente tras el episodio del domingo pasado.La decisión de prohibir el botellón pretende evitar que se vuelvan a producir altercados como los del pasado fin de semana , en los que un grupo de jóvenes se enfrentaron a miembros de la Policía hiriendo una decena de agentes;Pero además, y tal y como lo adelantó el regidor de Pozuelo el martes, su Ayuntamiento propondrá a la Federación Madrileña de Municipios que todas las localidades madrileñas determinen unque regule el botellón en los festejos patronales "por el bien de todos".El alcalde de Pozuelo de Alarcón ha apostado por que "no queden impunes los responsables" de "hechos tan graves" como los ocurridos en las fiestas de esta localidad y ha calificado de "cuantiosos" los daños causados, aún sin determinar.Asimismo, tal y como avanzó el martes,en las acciones judiciales contra los detenidos.Además, Aguado ha comunicado que esta tarde habrá una reunión "con carácter extraordinario y urgente", a la que asistirán representantes de la delegación del Gobierno, para adoptar las medidas necesarias para que "se haga efectiva esta no permisibilidad".Asimismo, también se reunirán miembros de la Policía Nacional y Local de Pozuelo para determinar la estrategia de seguridad que se desarrollará hasta el domingo, cuando terminan los festejos en la localidad.Los jóvenes de Pozuelo de Alarcón (Madrid) han exigido que se habilite unpara el consumo de alcohol en la localidad, como se viene haciendo en otros municipios de la geografía española, a raíz de la prohibición por parte del Ayuntamiento de la localidad de hacer botellón.En declaraciones a Europa Press, Paloma, una joven residente en Pozuelo, se ha mostrado favorable al establecimiento de una zona exclusiva para realizar botellones, "", y ha subrayado que "a menudo" se hace en la zona.De la misma opinión se ha mostrado Oscar, también vecino de la zona, que exigió que se habilite "una parcela para que se pueda hacer botellón", y ha asegurado que al finalSin embargo las personas de mayor edad estan encantados con la medida. "", ha señalado Paula, que ha considerado que los incidentes del fin de semana fueron algo "fuera de serie". Finalmente, ha criticado esta práctica porque ha asegurado que dejan botellas en las calles.El alcalde de Getafe yde laEspañola dey Provincias (FEMP),, ha afirmado que los incidentes ocurridos el pasado domingo en Pozuelo deberían llevar a la "" a aquellos que están en contra de la asignatura de"Los que han estado en contra de Educación para la Ciudadanía tendrían que empezar a reflexionar y a hacer cierta autocrítica", ha afirmado.Castro ha defendido que hay que "", que los jóvenes tienen que entender que "no vale todo" y que, en ese sentido, Educación para la Ciudadanía significa enseñar en valores y hablar de lo que es la democracia, la libertad y la tolerancia.Tras rechazar que la solución a sucesos como los de Pozuelo sea bajar la edad penal a los 12 años, ha insistido en que ", sino de valores", y ha abogado por "empezar todos a mirarnos hacia adentro y a fiscalizar actos y conductas".