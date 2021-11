La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha deplorado este martes latras los sucesos de las fiestas de Pozuelo de Alarcón y ha manifestado su confianza en que los jueces "tomen las"Me he visto sorprendida por la imagen que se ha transmitido (en los periódicos): ha sido una imagen de impunidad, en alguno -ha señalado Aguirre- se habla queAsí, ha dicho, "a toda la población, pero muy especialmente a los jóvenes,y yo espero -ha afirmado- que la juez, si se ve que estos jóvenes, o algunos de ellos, han atentado contra la Policía o la Comisaría, que tome las medidas oportunas".También ha indicado que si los responsables son menores, "puesRespecto a la reunión del consejero Francisco Granados con la delegada del Gobierno en Madrid, Aguirre ha dicho que fue ella quien llamó "personalmente" a Amparo Valcarce para decirle que "me parecía importante la reunión porque empiezan ahora la mayoría de las fiestas de los pueblos de la región", entre ellos, algunos municipios grandes, como Móstoles, Majadahonda o Las Rozas.En ese sentido, ha pedido "garantías" para que los ciudadanos puedan disfrutar sin que hayaEsperanza Aguirre respondía así preguntada al respecto en una rueda de prensa tras la reunión habitual de los lunes del Comité de Dirección Regional de su partido, del que también es presidenta.El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado este martes "convencido de que la Justicia va a" en Pozuelo de Alarcón y que "lógicamente va a procurar que la responsabilidad civil se pague".El ministro ha reconocido que, tal y como señalan las autoridades de Madrid y de Pozuelo, "es cierto que es un hecho excepcional, en la medida en que todos los fines de semana hay fiestas en muchos sitios de España y no se producen estos actos de vandalismo".No obstante, ha avanzado que el Ministerio delpara que, lo que ha sido excepcional, siga siendo excepcional, y por lo tanto para que no se vuelva a repetir"."Una cosa es que sea aislado y excepcional, que lo es, y que la Policía tome medidas, y otra cosa es que no veamos lo que ha pasado y no reflexionemos, y esa reflexión también es pertinente, aunque", ha remarcado.