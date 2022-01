El órgano del organista causa una polémica en el sur de Italia

No puede tocar el órgano de la catedral porque han cambiado sus órganos sexuales, antes era un hombre y ahora una mujer.



Dieciocho años llevaba tocando el instrumento en la catedral de Lecce en el sur de Italia. Ahora, la curia lo expulsa pero la protagonista de está dispuesta a entablar una batalla legal por volver a su puesto.



Luana Ricci tiene 46 años, pero en su carnet de identidad figura un nombre de varón Marco della Gata. Desde el apellido parecía predispuesto a cambiar los pantalones por las faldas.



Como varón se ha casado y tiene dos hijos de 18 y 15 años y una vida aparentemente ejemplar. Pero llegó un momento en el que ya no podía más



Tras someterse a un cambio de sexo, la iglesia no la quiere como organista del templo más importante de la ciudad.



Sin embargo, se ha comprometido con algunas parejas para tocar en su boda. Por eso, Luana se viste de hombre para cumplir con sus compromisos y poder tocar en las ceremonias acordadas.



Un hombre provisional para no amargar la boda a nadie porque, asegura, la batalla legal por sus derechos sólo acaba de comenzar.