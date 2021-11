Los talibanes afganos han recrudecido sus ataques terroristasy a los consejos provinciales del país asiático, una ofensiva coronada este sábado con un ataque suicida en el corazón de Kabul, donde no se registraba un atentado similar desde enero, cuando un camión bomba estalló ante la embajada alemana El último atentado, cometido ante la sede junto al cuartel general de la misión militar de la OTAN (ISAF) ha dejado siete muertos y casi un centenar de heridos , entre ellos varios militares extranjeros, y supone una la capacidad tanto de la coalición internacional que lidera Estados Unidos como de las tropas afganas paraOtrascuando una bomba ha estallado al paso de su vehículo, según ha confirmado el Ministerio del Interior, en el enésimo ataque registrado en los últimos días. Entre los objetivos, el cuartel que las tropas españolas, situado en la provincia de Herat, sobre el que este viernes cayeron siete proyectiles sin causar heridos Los insurgentes talibanes, desalojados del poder hace ocho años, pretenden boicotear las elecciones y no sólo, sino que han saqueado oficinas de candidatos, han asesinado a activistas y han intentado acabar con varios importantes políticos afganos.Así, el pasado jueves, el, partidario del candidato opositor Abdulá Abdulá, salió ileso de una emboscada contra su convoy cuando viajaba por el distrito norteño de Kunduz.El, un antiguo señor de la guerra que concurre en la lista del actual jefe de Estado, Hamid Karzai, sufrió otro ataque similar a finales de julio, aunque también resultó ileso.Este tipo de ataques se han multiplicado por todo el país en las útlimas semanas, con mayor intensidad si cabe a medida que se acercan las elecciones.En cualquier caso, las fuerzas extranjeras y la presencia diplomática internacional siguen siendo los objetivos preferentes de los talibanes, que tratan de salvar laen torno a los edificios gubernamentales y las embajadas, en el barrio de Wazir Akbar Khan.El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, ha reconocido que el ataque suicida de este sábado, ejecutado "con un todoterreno cargado con 500 kilogramos de explosivos", estaba, pero que, al no poder alcanzarla, el suicida ha decidido detonar el vehículo frente a la sede de la ISAF.De este modo, el desafío talibán se dirige directamente, para quien las elecciones del día 20 son esenciales en su estrategia para pacificar el país y eliminar la presencia de los insurgentes relacionados con Al Qaeda.Esa estrategia, reforzada con la presencia de 30.000 soldados más en lo que va de año -lo que supone casi doblar la presencia estadounidense en Afganistán-, pasa por impedir el retorno de los talibanes al Gobierno, lo que exige, especialmente en el sureste del país -fronterizo con Pakistán- y la. Los afganos tienen la última palabra el próximo jueves.