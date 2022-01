El perro, un animal listo: puede "contar" hasta cinco, entenderte y, también...engañarte

Si creías que el perro era el mejor amigo del hombre estabas equivocado. Algunos de estos animales, además de hacer compañía, pueden contar hasta cinco, entender más de 150 palabras y engañar a su dueño buscando su propio beneficio.



A estas conclusiones se han llegado en el congreso anual de la Asociación Psicológica Americana para hablar de "cómo los perros piensan"; en el que ha intervenido el experto en investigación sobre el tema, Stanley Coren, de la Universidad British Columbia.



Así se confirma la teoría de que nuestras mascotas caninas son más parecidos a nosotros y a los primates de lo que se creía. "Sus impresionantes momentos de brillantez y creatividad son un recuerdo de que quizás no sean 'einsteins' pero están seguramente más cerca de los humanos de lo que pensamos", ha señalado Coren.



Aunque para aquellos que quieran mantener una conversación con su can, debe tener en cuenta de que "las capacidades mentales del perro están cercanas a las de un niño de dos a dos años y medio", subraya Coren.



La inteligencia varía según el tipo de perro y de la raza, que determina algunas de las diferencias entre animales. Hay tres tipos de inteligencia canina: instintiva; adaptativa (la capacidad de aprender del entorno para resolver problemas) y de trabajo y obediencia (el equivalente al "aprendizaje escolar").



El border collie, número uno



En la "inteligencia de trabajo y obediencia", el border collie es "el número uno", seguido del caniche y en tercer lugar el pastor alemán, según datos de 208 perros de Estados Unidos y Canadá.



La lista "los más inteligentes" se completa con el golden retriever; el doberman; el pastor shetland (parecido al collie) y el labrador. Aunque un perro normal puede aprender unas 165 palabras, el border collie, o cualquiera de "de los más listos" son capaces de ampliar su vocabulario a las 250.



"Rico" ha sido el experimento que ha demostrado conocer 200 palabras habladas y tener una gran capacidad y rapidez de aprendizaje.



Estos amigos de cuatro patas también saben de números, aunque sería mejor no confiarles la contabilidad doméstica, pues pueden "contar" hasta cuatro o cinco, y sólo tienen una "comprensión básica" de la aritmética, aunque son capaces de detectar errores como 1+1=1 o 1+1=3.



Como todo aquel que quiere lograr una recompensa, los perros son capaces de intentar engañar tanto a otros canes como a los humanos durante el juego y, dice Coren que, "tiene casi tanto éxito engañando a humanos como los humanos a engañando perros".