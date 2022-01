Madrid planea dejar a los médicos sin vacaciones en septiembre por la gripe A

La Consejería de Sanidad de Madrid ha dado instrucciones al personal sanitario para que suspendan sus vacaciones si las tienen previstas a partir del 15 de septiembre ante una posible evolución de la gripe A.



Según figura en el comunicado del área 5, esta decisión se basa en las "previsiones" de la Consejería de Sanidad de Madrid, según las cuales, "a partir de mediados de septiembre empezará a producirse, con bastante probabilidad, un repunte de la incidencia de casos de gripe por virus A/H1N1".



La noticia ha causado cierto malestar entre los médicos y sindicatos del sector, quienes han afirmardo que determinar ahora la fecha en la que se necesitará

el máximo de personal sanitario ante la Gripe A es "precipitado", ya que por el momento es imposible saber cuándo será el momento de mayor incidencia de la pandemia.



La Federación de Sanidad de CC.OO. de Madrid ha asegurado que medidas "excepcionales" como ésta "generan incertidumbre entre los trabajadores y alarma social en los ciudadanos porque se da como segura una pandemia que probablemente no suceda".



"Esta decisión es no sólo innecesaria, de momento, sino que no ha sido comunicada a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial", ha añadido.



De hecho, según señala este sindicato, la Consejería de Sanidad "se ha comprometido a dejar en suspenso dicha instrucción y a mantener una primera reunión a finales de agosto para evaluar la situación real y proponer las medidas a adoptar si fuera necesario".



Más refuerzos contra la gripe A



La Comunidad de Madrid ha anunciado que habrá "refuerzos" en todas las categorías profesionales, "tanto sanitarios como en auxiliares administrativos", para hacer frente a la gripe A.



Lo ha adelantado la directora del servicio de Atención Primaria, Patricia Flores, quien ha eludido precisar si habrá nuevas contrataciones ni la cifra.



Flores ha calificado de "lógica" la decisión de la Consejería de Sanidad de suspender los permisos del personal de Atención Primaria desde mediados de septiembre ante un posible repunte de la gripe A.



"Los permisos se van a mantener en tanto en cuanto la situación lo permita", ha dicho Flores, que ha anunciado que pedirá al personal que tiene vacaciones "a partir de octubre que esté al tanto y sepa que esta situación sanitaria existe".



A este respecto, Flores ha dicho que "no se trata tanto de suspender las vacaciones el 15 de septiembre, sino de preparar todo el sistema sanitario en Atención Primaria y hospitales para dar respuesta a un incremento de la necesidad asistencial como consecuencia del impacto del virus de la gripe A".