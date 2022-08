La Casa Blanca no cambiará su política hacia Corea del Norte tras escuchar a Bill Clinton

La política de EE.UU. hacia Corea del Nortepara liberar a las dos periodistas estadounidenses detenidas , según ha adelantado la Casa Blanca tras recibir información del propio Clinton del contenido de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-Il.Según el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, corresponde a Corea del Norte a que tome medidas para mejorar su relación con los Estados Unidos.", ha subrayado.De esta forma, ha enfatizado que Washington espera que los norcoreanos apliquen los acuerdos que han contraído en el pasado,aunque ha dejado claro que los EE.UU.para hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben la proliferación de ambas de destrucción masiva por parte de los norcoreanos .Por su parte, el ex presidente Bill Clinton ha informado un miembro del Consejo Nacional de Seguridad acerca de su viaje a Corea del Norte, según ha desvelado el propio Gibbs.El ex presidente, ya que el encuentro con Kim Jong-Il es el primero de alto nivel de EE.UU. con Corea del Norte en casi una década.El presidente de EE.UU., Barack Obama, que ha pedido a Corea del Norte que abandone sus ambiciones de convertirse en una potencia nuclear, también se reunirá con Clinton para discutir el viaje, aunque aún no hay fecha."Estamos tratando de coordinar los horarios", dijo Gibbs. "El presidente Obama quiere que ver al Presidente Clinton", ha añadido.