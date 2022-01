El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, cree que la dimisión temporal del tesorero del PP, Luis Bárcenas, por su implicación en el 'caso Gürtel' se debe a que "no quiere dañar ni perjudicar la imagen del partido" pero, ha añadido, "eso no quiere decir que no sea inocente".



Pons ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), donde ha querido dejar claro que desde su formación creen en la inocencia del tesorero y están "convencidos" de que así se demostrará en los tribunales.



Ha explicado que una vez que Bárcenas ha tenido la oportunidad de explicarse ante el juez, ha decidido de mutuo acuerdo con el presidente del partido, Mariano Rajoy, su dimisión temporal.



Pons ha asegurado que desconoce si en las próximas horas el Tribunal Supremo solicitará al Senado el suplicatorio para imputarle. En este sentido, ha criticado la falta de información a la que, según cree, se han visto sometidos desde el PP y las "constantes filtraciones".



Con respecto a la trama del caso Gürtel en Valencia, Pons ha señalado que está convencido de que tanto el presidente de la comunidad, Francisco Camps, como el número dos del partido en Valencia, Ricardo Costa, ganarán el recurso interpuesto y se archivará la causa que se sigue contra ellos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV).



En relación a las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, sobre la dimisión de Bárcenas en las que aseguraba que "si no hay nada, por qué dimite y si hay algo, por qué Rajoy no le cesó antes", Pons ha dicho que le parecen "cómicas". "Estaba claro que hiciera lo que hiciera, iba a haber críticas porque si dimite es porque oculta y si no también es por algo".



Pons ha valorado positivamente el último barómetro del CIS en el que el PP, por primera vez, aventaja al PSOE en intención de voto. Cree que los españoles perciben que el Gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis y también opina que el caso Gürtel no ha pasado factura en esta estimación de voto porque las corrientes de voto "son más profundas que la actualidad periodística".



El responsable de Comunicación 'popular' ha señalado, tras el atentado en la casa cuartel de Burgos, que ETA está dispuesta "a matar niños" y que es la hora de la unidad de los partidos para acabar con el terrorismo. Ha señalado que la explosión ha sido "brutal" y que la casa cuartel tenía "el angel de la guardia civil".